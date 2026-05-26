Argentina y Brasil fortalecen la cooperación científica regional en el marco del Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El CONICET participó en Curitiba de una reunión para avanzar en una agenda común de Ciencia, Tecnología e Innovación en los territorios del eje del Trópico de Capricornio y firmó un convenio de cooperación con la Fundação Araucária para promover intercambios académicos y científicos.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) participó en Curitiba, Brasil, de una reunión internacional organizada por la Fundação Araucária del Estado de Paraná. Participaron representantes de instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Portugal para avanzar en una agenda común de cooperación científica y tecnológica en los territorios del eje del Trópico de Capricornio, en el contexto del Acuerdo Mercosur-Unión Europea. En esta oportunidad el organismo firmó un convenio de cooperación con la Fundação Araucária destinado a promover intercambios académicos y científicos entre Argentina y Brasil, fortaleciendo la integración regional y la articulación entre los sistemas de ciencia, tecnología e innovación de ambos países.

En representación del CONICET participó el integrante del Directorio del organismo, Walter Sione, junto a los directores de los Centros Científicos Tecnológicos (CCT) CONICET Nordeste y NOA Sur, Adrián Di Giacomo y Augusto Bellomio, respectivamente.

“La construcción de una agenda común en ciencia, tecnología e innovación entre los países que integran en el Mercosur es fundamental para fortalecer las capacidades regionales y generar respuestas conjuntas frente a desafíos estratégicos vinculados con el desarrollo productivo, la transición energética, el ambiente y la transformación digital. Desde el CONICET consideramos que la cooperación internacional es una herramienta clave para potenciar el intercambio de conocimientos, promover la movilidad de investigadores y consolidar redes científicas de largo plazo. En ese sentido, la firma de este acuerdo con la Fundação Araucária representa un paso muy importante para profundizar la integración científica entre Argentina y Brasil y seguir fortaleciendo los vínculos entre nuestros sistemas de ciencia y tecnología”, destacó el integrante del Directorio del CONICET, Walter Sione.

El encuentro se desarrolló en un escenario estratégico marcado por el avance del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, considerado una oportunidad para profundizar la integración regional y ampliar la cooperación científica y tecnológica entre América del Sur y Europa. En ese marco, se destacó la necesidad de articular capacidades científico-tecnológicas, marcos regulatorios y agendas de investigación para dar respuestas coordinadas a desafíos vinculados con la salud, el ambiente, la transición energética y la transformación digital.

Durante las jornadas también se abordó el potencial estratégico de los territorios vinculados al eje del Trópico de Capricornio como plataforma de integración regional. En ese sentido, se remarcó la importancia de promover una agenda común basada en la bioeconomía, la producción agroalimentaria, la energía, la infraestructura y la innovación tecnológica, considerando los recursos y capacidades compartidas entre los países de la región.

Asimismo, se destacó que la región centro-sur de América del Sur concentra una parte significativa de la población y de la actividad económica regional, lo que refuerza la relevancia de impulsar mecanismos de cooperación científica que permitan potenciar capacidades productivas, tecnológicas y logísticas compartidas.

Los debates también incluyeron la necesidad de avanzar hacia esquemas de cooperación orientados por misiones estratégicas, mediante convocatorias conjuntas de investigación, intercambio de datos y fortalecimiento de mecanismos de gobernanza científica regional, con foco en el desarrollo sostenible y la innovación basada en el conocimiento.

Convenio entre el CONICET y la Fundação Araucária

Durante las reuniones se concretó la firma de un convenio entre el CONICET y la Fundação Araucária para la ejecución del programa Ganhando o Mundo da Ciência, orientado al intercambio de becarios posdoctorales e investigadores, con el propósito de promover actividades académicas, pasantías científicas, docencia y acciones de vinculación con el sector productivo.

El programa contempla además la promoción de investigaciones colaborativas vinculadas a áreas estratégicas para el desarrollo regional, especialmente aquellas relacionadas con bioeconomía, transición energética, turismo, salud, agroindustria, minería sostenible, ambiente, transformación digital e innovación tecnológica aplicada al desarrollo territorial sostenible.

Estas acciones se inscriben en un proceso de articulación y cooperación científica que ambas instituciones vienen desarrollando de manera sostenida en los últimos años. En este marco, durante 2025 se realizaron actividades conjuntas con la Fundação Araucária e investigadores del Estado de Paraná, entre ellas el Workshop “El Trópico de Capricornio como Corredor Bioceánico del Conocimiento: ciencia, tecnología e innovación para la integración y el desarrollo regional sostenible. Conectando saberes, territorios y oportunidades para un futuro sostenible”.

En dicho encuentro, organizado por el CCT Salta-Jujuy y coordinado por la Regional Norte de la gerencia de vinculación Tecnológica del CONICET participaron, investigadores de los tres CCT CONICET del Norte Grande junto con representantes de la institución brasileña y de organismos científicos y tecnológicos del Estado de Paraná. Allí se definieron temáticas de interés común con potencial impacto regional para los países participantes, promoviendo la generación de redes de colaboración científica, tecnológica y de innovación. Anteriormente, el presidente del CONICET, Daniel Salamone y el titular de la Fundación Araucária, Ramiro Wahrhaftig firmaron un convenio que estableció las bases para la promoción de proyectos conjuntos en investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica.

El presidente de la Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, destacó la importancia de la cooperación científica entre ambos países: “La alianza con el CONICET representa un paso muy importante para la internacionalización de la ciencia paranaense y para el fortalecimiento de la cooperación científica entre Brasil y Argentina. Queremos fortalecer redes de investigación, estimular la circulación del conocimiento y crear conexiones permanentes entre investigadores, universidades y centros científicos de ambos países. El programa Ganhando o Mundo da Ciência es una herramienta importante en este proceso porque permite que nuestros estudiantes tengan contacto con ambientes altamente calificados de investigación e innovación, contribuyendo a la formación de profesionales preparados para los desafíos globales de la ciencia y del desarrollo tecnológico”.

En este contexto, el trabajo conjunto de los CCT CONICET Nordeste, Salta-Jujuy y NOA Sur resulta clave para fortalecer una perspectiva federal de integración científica regional. Estas regiones como el Norte Grande, forman parte de territorios estratégicos vinculados al eje del Trópico de Capricornio y poseen capacidades científicas y tecnológicas relevantes para el desarrollo de agendas comunes en áreas como energías renovables, agroindustria, minería sostenible, ambiente, biotecnología, salud, turismo y transformación digital.

La reunión también permitió consolidar vínculos institucionales entre organismos de CT&I de Sudamérica y avanzar en iniciativas de cooperación orientadas a promover el desarrollo territorial sostenible, la movilidad académica y la articulación entre el sistema científico y el entramado productivo regional.

En este sentido, la iniciativa consolida una agenda de cooperación científica regional orientada a fortalecer la integración sudamericana mediante el conocimiento, promoviendo la articulación entre organismos científicos, universidades, agencias de innovación y sectores productivos estratégicos de la región.