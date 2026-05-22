El Mundial Sub-17 se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026, y contará con la participación de 48 selecciones que buscarán quedarse con el título. Será una edición histórica por la ampliación del torneo, que pasará a tener 12 grupos de cuatro equipos.

Argentina consiguió su clasificación tras una destacada actuación en el último Sudamericano Sub-17 disputado en Paraguay. El equipo nacional alcanzó la final del certamen, aunque cayó en el partido decisivo frente a Colombia, resultado que le permitió finalizar en el segundo puesto del torneo continental.

Todavía restan definirse algunas plazas para la Copa del Mundo. La Copa Asiática Sub 17 de la AFC se desarrolla en Arabia Saudita entre el 5 y el 22 de mayo y otorgará nueve cupos, incluyendo el del anfitrión Catar. En tanto, la Copa Africana de Naciones Sub-17 se disputa en Marruecos desde el 13 de mayo hasta el 2 de junio y entregará diez plazas para el certamen.__IP__

El formato del Mundial establece que los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los dieciseisavos de final, junto con los ocho mejores terceros. Desde esa instancia, el campeonato continuará bajo eliminación directa hasta definir al nuevo campeón del mundo.

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