Anabel Fernández Sagasti cruzó a Milei por intentar derogar la Ley de Etiquetado Frontal

A cinco años de su sanción, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos quedó en el centro de una nueva disputa política luego de que el Gobierno nacional enviara al Senado un proyecto para derogarla.

La iniciativa impulsada por Javier Milei generó rápidas reacciones en el ámbito político y una de las primeras voces en manifestarse fue la de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien salió a cuestionar con dureza la propuesta oficialista.

Qué dijo Anabel Fernández Sagasti sobre la derogación del Etiquetado Frontal

Fernández Sagasti, que junto al senador radical Julio Cobos impulsó el proyecto original, criticó públicamente la postura difundida por la Oficina de Respuesta Oficial respecto de la Ley Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable.

“Nutricionistas, científicos, médicos y legislación comparada a nivel mundial contradicen la idea del Gobierno”, publicó la legisladora kirchnerista en sus redes sociales.

Luego profundizó las críticas contra la administración libertaria y apuntó contra las empresas alimenticias.

“Los que estamos a favor de cuidar la salud no negociamos con multinacionales alimenticias que extorsionan a políticos débiles para enfermar a la gente”, expresó.

“A mí y a muchos no nos van a extorsionar”, agregó la senadora mendocina en rechazo a la intención del Gobierno nacional de eliminar la normativa.

Qué establece la Ley de Etiquetado Frontal

La Ley Nº 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable fue aprobada en octubre de 2020 en el Senado con 64 votos afirmativos y 3 negativos.

Un año después, la Cámara de Diputados convirtió la iniciativa en ley y comenzó a implementarse el sistema de sellos negros en los envases de alimentos y bebidas.

La normativa obliga a las empresas a advertir cuando un producto contiene exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías.

Qué otras restricciones impuso la ley

Además del etiquetado frontal, la legislación estableció restricciones sobre la publicidad y promoción de productos alimenticios con sellos de advertencia.

Entre otras medidas, prohibió el uso de celebridades, personajes infantiles y dibujos animados en los envases de alimentos que tengan al menos un sello negro.

El objetivo de la ley fue brindar información clara a los consumidores y desalentar el consumo excesivo de productos considerados poco saludables.

Fuente:https://617.news/anabel-fernandez-sagasti-cruzo-a-milei-por-intentar-derogar-la-ley-de-etiquetado-frontal/