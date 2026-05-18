Alvear le debe una cifra millonaria a San Rafael por el Gasoducto y la Lucha Antigranizo

El Senador Mauricio Sat le reclamó al Intendente de General Alvear, Alejandro Molero, el pago de una deuda millonaria vinculada a la Lucha Antigranizo y al Gasoducto del sur mendocino. El Senador Mauricio Sat le reclamó al Intendente de General Alvear, Alejandro Molero, el pago de una deuda millonaria vinculada a la Lucha Antigranizo y al Gasoducto del sur mendocino.

«San Rafael desembolsó más de 909 millones de pesos para sostener el sistema de lucha antigranizo, mientras que Alvear pagó apenas dos cuotas, una de 20 y otra de 40 millones, y mantiene una deuda cercana a los 474 millones de pesos», señaló el legislador sanrafaelino.

El reclamo de Sat también alcanza al Gasoducto, obra en la que San Rafael invirtió 4.800 millones de pesos. Allí, la deuda alvearense asciende a 1.602 millones de pesos por reintegros incumplidos. El reclamo de Sat también alcanza al Gasoducto, obra en la que San Rafael invirtió 4.800 millones de pesos. Allí, la deuda alvearense asciende a 1.602 millones de pesos por reintegros incumplidos.

«A Molero le gustan las fotos y grabarse videos pero no demuestra la misma predisposición para cumplir con las obligaciones económicas asumidas», indicó.

Mauricio Sat anticipó que acompañará administrativa y judicialmente al Intendente de San Rafael Omar Félix, en la lucha por recuperar esos fondos. “Seguiremos defendiendo cada peso que pertenece a los sanrafaelinos”, aseguró.

Finalmente dejó en claro que la disputa no es con los vecinos alvearenses sino con “un Intendente que no cumple con sus compromisos».