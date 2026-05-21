La Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical y los gobernadores del partido mantuvieron este martes una reunión de trabajo en la sede del Comité Nacional, centrada en la situación económica, institucional y política del país, en momentos en que se empieza a construir la estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Participaron el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella, junto a los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), junto con el resto de las autoridades partidarias. Faltó el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, que envió una carta de apoyo.

El principal objetivo de la UCR es mantener el control en los distritos que maneja y en las 513 intendencias que actualmente gobierna el partido en todo el país.

Pullaro, Sadir y Zdero están habilitados para competir por una reelección, algo que no puede hacer Cornejo, ya que la Constitución no lo permite.

“Las cinco provincias que conduce la UCR son la mejor expresión de un radicalismo que gobierna, gestiona y transforma: sostienen la educación pública, garantizan la seguridad, impulsan la producción, invierten en infraestructura y honran la palabra empeñada con sus ciudadanos. Son gestiones que demuestran, día a día, que se puede gobernar con honestidad, con coraje y con resultados, y que el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene”, indicó el partido en un comunicado.

Durante el encuentro de este miércoles, se resolvió convocar a un encuentro federal con los presidentes partidarios de todas las provincias, el que podría darse en junio o julio. Para definir las alianzas nacionales habrá que esperar a la Convención Nacional del partido, prevista para el año próximo.

Los máximos representantes del espacio coincidieron en la “voluntad común de fortalecer al partido, profundizar el trabajo territorial y reafirmar el compromiso del radicalismo con la defensa de las instituciones democráticas y la calidad de la representación política”.

“Se ratificó que la unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común”, señaló el partido en un comunicado.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/alfredo-cornejo-participo-de-la-cumbre-radical-en-buenos-aires-que-temas-se-trataron/