Mendoza será la sede de la gira federal con la que Mauricio Macri busca consolidar una alternativa electoral pensando en el 2027. La llamó “Próximo paso Tour” y busca no solo recuperar el terreno perdido del PRO a nivel nacional sino también sumar el apoyo de gobernadores del radicalismo a la propuesta, que aún no tiene candidatos.

La llegada del ex presidente estaba estipulada para el 29 de este mes, pero un cambio en su agenda obligó a que se adelante finalmente para el viernes 22. Será en el marco de un evento con disertantes con sede en el Hotel Hilton de Guaymallén, desde las 18.

El presidente del PRO en Mendoza, Gabriel Pradines, contó que el evento constará de tres bloques de expositores con distintos ejes temáticos para cada uno, a los que llamaron “P, “R” y “O”. En el primero habrá lugar para el diagnóstico partidario de la realidad política del país y la provincia, y las visiones sobre las políticas que pueden implementarse en ese contexto.

El segundo será un apartado federal donde distintos referentes del partido a nivel nacional expondrán las cuestiones específicas de su provincia y el diagnóstico nacional.

Finalmente, en el último bloque hablará Mauricio Macri y estará acompañado por el único intendente del PRO en la provincia, Esteban Allasino de Luján. También lo acompañará el diputado nacional y ex secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis.

Otras de las figuras del partido a nivel nacional que están confirmadas son Soledad Martínez, intendenta de Vicente López; y Carolina Barone, directora de PRO Mujeres.

Se espera que vayan confirmando otros legisladores nacionales y provinciales. También habrá representantes del partido en provincias como Catamarca, La Rioja, San Juan y San Luis.

Desde la organización del evento confirmaron que el gobernador Alfredo Cornejo fue puesto al tanto de la llegada de Macri pero que todavía no tienen definido si parte de la agenda del expresidente incluirá un encuentro con él. O bien si lo invitarán a participar del evento.

Las estaciones del “Próximo paso Tour”

Como antecedente, antes de llegar a Mendoza, Mauricio Macri ya recorrió el norte y tuvo encuentros con los gobernadores radicales de esas provincias.

El mes pasado viajó primero a Chaco y participó de un encuentro con Leandro Zdero antes de su discurso en la capital Resistencia. Luego fue a Corrientes y posó con el gobernador Juan Pablo Valdez.

Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/adelantaron-la-llegada-de-mauricio-macri-a-mendoza-como-sera-el-proximo-paso-tour-en-guaymallen/