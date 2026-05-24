La propuesta, que abordará la inteligencia artificial y la transformación educativa, se llevará a cabo durante junio.

La Dirección de Educación Superior de Mendoza, a través de su Área de Educación Digital, abrió la inscripción para participar en las II Jornadas de Educación Digital: “Transformar la enseñanza y el aprendizaje en tiempos de inteligencia artificial”, una propuesta destinada a docentes y equipos institucionales de Institutos de Educación Superior que implementan modalidades híbridas, combinadas o a distancia.

Las jornadas se desarrollarán durante junio y tendrán como eje central el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, a través de espacios de reflexión, intercambio de experiencias e innovación pedagógica.

Desde la Dirección de Educación Superior destacaron que la transformación digital constituye uno de los principales desafíos actuales del sistema educativo y que estas jornadas buscan fortalecer las competencias digitales docentes, mediante prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas y contextualizadas.

La convocatoria está dirigida a docentes y equipos académicos de Institutos de Educación Superior que desarrollen propuestas educativas mediadas por tecnologías digitales, incluyendo modalidades combinadas, híbridas y a distancia. Entre los ejes temáticos se trabajará sobre diseño de experiencias de aprendizaje digitales, enseñanza y evaluación en tiempos de inteligencia artificial generativa, innovación institucional y construcción de comunidades de aprendizaje.

Como parte de la propuesta, los participantes podrán presentar relatos de experiencias pedagógicas innovadoras vinculadas al uso de tecnologías digitales. Estas producciones serán revisadas y evaluadas por un Comité Académico integrado por especialistas en educación digital e innovación pedagógica.

La evaluación tendrá en cuenta criterios como la pertinencia temática, la claridad de la experiencia presentada, la coherencia pedagógica, el aporte a la innovación educativa y la integración significativa de tecnologías digitales e inteligencia artificial en las prácticas de enseñanza.

Las jornadas combinarán instancias asincrónicas y actividades sincrónicas, y favorecerán el intercambio entre docentes mediante foros virtuales y espacios colaborativos. Al finalizar, se elaborará un documento digital de conclusiones que sistematizará los principales aportes y experiencias compartidas.

El cronograma prevé que el período de inscripción y presentación de experiencias se extienda hasta el 1 de junio, mientras que las jornadas se desarrollarán entre el 11 y el 17 de junio. La presentación de conclusiones se realizará el 26 de junio.

Con esta nueva edición, Mendoza continúa consolidando una política de innovación educativa y transformación digital en el nivel superior, orientada al desarrollo de competencias docentes acordes a los desafíos tecnológicos y pedagógicos del presente.