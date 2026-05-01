Abril cerró con inflación en baja por primera vez en diez meses: ¿en mayo se puede perforar el 2%?

Tal como se esperaba en su arranque, finalmente abril marcó el primer mes de desinflación en casi un año. Analistas económicos coinciden en que el índice habría cerrado en torno al 2,5% luego del pico de 3,4% alcanzado en marzo.

Aunque todavía sigue siendo un dato elevado, se trata de un punto de inflexión luego de diez meses de subas consecutivas. El piso del gobierno de Javier Milei se alcanzó en mayo del 2025, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tocó el 1,5 por ciento. Desde entonces, la dinámica comenzó un recorrido alcista que recién ahora se estaría quebrando.

Hubo varios factores que ayudaron a que en abril se diera un salto menor significativo en los precios. Retrocedió levemente la carne, se congelaron los valores de la nafta (aunque en parte se trasladó la suba de marzo) y además el dólar operó con mucha tranquilidad. En simultáneo, no pesaron algunos aumentos estacionales como educación, que impactó fuerte en marzo.

El economista Fernando Marull proyectó que en mayo el índice podría bajar otro escalón hasta niveles de 2%, aunque no descartó “que incluso pueda ser menos”.

La hipótesis es que se repitan algunos comportamientos de abril que estarían ayudando a la desaceleración inflacionaria. La carne, por ejemplo, tendría otro mes tranquilo por delante, lo que impactaría favorablemente en el rubro alimentos y bebidas.

Al mismo tiempo, el 10 de mayo vence el compromiso de YPF de mantener los precios estables en los surtidores, pero no se espera una suba significativa aún con las presiones que siguen afectando al barril de petróleo internacional por el conflicto en Medio Oriente. Además, el ajuste tarifario se moderará de manera significativa.

Por otro lado, no se prevé que el tipo de cambio vaya a tener un salto significativo durante el mes, especialmente porque se viene una verdadera lluvia de dólares por la liquidación de la cosecha gruesa.

Ayer el Central compró nuevamente una cifra muy significativa, USD 207 millones, pero el tipo de cambio oficial minorista ni se movió y cerró la semana a $1.415 para la venta. La tranquilidad cambiaria es una condición necesaria, aunque no suficiente, para anclar los precios.

En tal sentido, Marull destacó que la principal consecuencia de la baja de la inflación en abril es que los salarios le estarían ganando a los precios por primera vez en el año. El 2,6% de aumento de inflación que este economista espera para abril compara contra un aumento de salarios promedio del orden de 4,8 por ciento. En los tres primeros meses del año se había dado la relación opuesta.

Ahora la expectativa es que la economía ingrese lentamente en una suerte de círculo virtuoso: baja la inflación, se reduce la tasa de interés, mejoran los salarios y la demanda interna empieza a repuntar.

Aunque todo indica que se vienen mejores meses para la economía, resulta muy difícil determinar si la mejora será significativa para que se sienta en los grandes centros urbanos. Por ahora, el crecimiento se concentra en sectores como la minería, el agro y la energía.

El titular del Central, Santiago Bausili, había señalado que “el índice de precios aumentó más de lo deseado en marzo, y que, a nivel general, podría indicarse que hubo un cambio de tendencia en el nivel de inflación mensual. Nosotros creemos que esto es temporario”, afirmó.

Fuente;https://www.infobae.com/economia/2026/05/01/abril-cerro-con-inflacion-en-baja-por-primera-vez-en-diez-meses-en-mayo-se-puede-perforar-el-2/