A través del IPV, se lanzó la convocatoria para desarrollar viviendas

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) publicó la convocatoria para el “Concurso de Proyectos en el marco del Programa de Inversión Pública para el Desarrollo de Viviendas”, una iniciativa destinada a promover la construcción de nuevos barrios mediante un esquema de articulación entre el Estado provincial y el sector privado.



Este programa será financiado con recursos del Fondo de Resarcimiento y prevé un cupo estimado de 275 viviendas distribuidas en distintos puntos de Mendoza.

La convocatoria está dirigida a empresas y desarrolladores que presenten proyectos integrales para la ejecución completa de obras habitacionales, que incluyan el proyecto ejecutivo, la provisión del terreno, la urbanización, la infraestructura y la construcción de las viviendas.

El programa contempla proyectos de entre 5 y 30 unidades habitacionales, con un plazo máximo de ejecución de 14 meses.

Financiamiento compartido

La operatoria establece un esquema de financiamiento mixto entre el Estado provincial, el desarrollador y los adjudicatarios.

El IPV podrá financiar hasta 40% del monto total del proyecto, con un tope de $130 millones por vivienda como valor de referencia para el cálculo del aporte estatal. El resto deberá ser cubierto por el desarrollador y los futuros beneficiarios.

Según las bases del concurso, la propuesta busca incentivar la inversión privada en el desarrollo habitacional y ampliar la oferta de viviendas para sectores con capacidad de acceso a financiamiento.

Presentación de proyectos

Las bases y condiciones estarán disponibles sin cargo desde el martes 26 de mayo de 2026 en el sitio oficial del IPV: www.ipvmendoza.gov.ar.

Las propuestas deberán presentarse en el Área de Compras del IPV, ubicada en Lavalle y San Juan, de Ciudad de Mendoza, desde el 23 de junio y hasta 30 minutos antes del acto de apertura de sobres.

En tanto, el acto de apertura se realizará el 24 de junio de 2026, a las 9, en la sede central del IPV.

Fuente:https://617.news/a-traves-del-ipv-se-lanzo-la-convocatoria-para-desarrollar-viviendas/