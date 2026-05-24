Ingredientes (8 porciones)

  • 500 g de maíz blanco partido
  • 300 g de porotos blancos
  • 500 g de falda o roast beef
  • 250 g de panceta
  • 2 chorizos colorados
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 1 zanahoria
  • 1 cucharada de pimentón
  • 1 cucharadita de ají molido
  • Sal y pimienta
  • Agua o caldo

Para la salsa picante

  • 4 cucharadas de aceite
  • 1 cucharada de pimentón
  • Ají molido
  • Cebolla de verdeo picada

El fútbol argentino conocerá a su nuevo campeón este domingo. En una definición prometedora, River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentarán en el Estadio Mario Alberto Kempes a las 15.00 para dirimir quién se queda con el título del Torneo…

Paso a paso

  1. Dejar en remojo el maíz y los porotos durante al menos 12 horas.
  2. En una olla grande colocar el maíz, los porotos y abundante agua. Cocinar a fuego medio.
  3. Cortar las carnes en cubos y agregar junto con la panceta y los chorizos colorados en rodajas.
  4. Incorporar la cebolla, el puerro y la zanahoria picados.
  5. Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 2 a 3 horas, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue.
  6. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido.
  7. Si es necesario, agregar más agua o caldo durante la cocción para mantener una textura cremosa.

Cómo preparar la salsa

En una sartén pequeña calentar el aceite y agregar la cebolla de verdeo picada. Cocinar unos minutos y sumar el pimentón y el ají molido. Servir la salsa por encima del locro al momento de llevarlo a la mesa.