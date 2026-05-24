El locro es uno de los platos más representativos de las fechas patrias argentinas. Una preparación abundante, sabrosa y perfecta para compartir en los días fríos.
Ingredientes (8 porciones)
- 500 g de maíz blanco partido
- 300 g de porotos blancos
- 500 g de falda o roast beef
- 250 g de panceta
- 2 chorizos colorados
- 1 cebolla
- 1 puerro
- 1 zanahoria
- 1 cucharada de pimentón
- 1 cucharadita de ají molido
- Sal y pimienta
- Agua o caldo
Para la salsa picante
- 4 cucharadas de aceite
- 1 cucharada de pimentón
- Ají molido
- Cebolla de verdeo picada
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Paso a paso
- Dejar en remojo el maíz y los porotos durante al menos 12 horas.
- En una olla grande colocar el maíz, los porotos y abundante agua. Cocinar a fuego medio.
- Cortar las carnes en cubos y agregar junto con la panceta y los chorizos colorados en rodajas.
- Incorporar la cebolla, el puerro y la zanahoria picados.
- Cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 2 a 3 horas, revolviendo cada tanto para evitar que se pegue.
- Condimentar con sal, pimienta, pimentón y ají molido.
- Si es necesario, agregar más agua o caldo durante la cocción para mantener una textura cremosa.
Cómo preparar la salsa
En una sartén pequeña calentar el aceite y agregar la cebolla de verdeo picada. Cocinar unos minutos y sumar el pimentón y el ají molido. Servir la salsa por encima del locro al momento de llevarlo a la mesa.