Cada 25 de Mayo, el locro vuelve a ocupar un lugar central en las mesas argentinas. Este guiso de origen prehispánico se transformó con el tiempo en una de las comidas más tradicionales de las celebraciones patrias. Su combinación de maíz, legumbres, carnes y cocción lenta lo convierten en un plato contundente e ideal para compartir en familia o con amigos y sentirte un verdadero patriota.