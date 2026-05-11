A resguardo en la “Caja de las Letras” – Por:. Beatriz Genchi

El Instituto Cervantes custodia legados de 31 personalidades de la cultura en español depositados en sus sótanos en los últimos diez años.

La Caja de las Letras ha cumplido su primera década como cápsula del tiempo que guarda legados cedidos por personalidades de la cultura en español.

Escritores, artistas, músicos, científicos, cineastas o actores han dejado custodiados bajo llave, en la antigua cámara acorazada de la sede del Instituto Cervantes, objetos personales que son testigo y recuerdo de su trayectoria vital.

A lo largo de estos dos lustros, destacados protagonistas de la cultura de España e Hispanoamérica han depositado sus legados en alguna de las 1.800 cajas de seguridad ubicadas en el conocido como edificio de las Cariátides, en el centro de Madrid.

Por sus sótanos han pasado todos los escritores galardonados con el Premio Cervantes. Aunque los escritores son mayoría (casi una veintena), otras muchas expresiones de la cultura están asimismo representadas.

La norma no escrita por la que el Instituto Cervantes invita exclusivamente a españoles o hispanoamericanos se rompió el pasado mes de octubre con el británico John Elliott. El prestigioso hispanista inglés, profundo conocedor de la historia, eligió la caja número 1492, el año del descubrimiento de América. Y legó el reloj que compró en Suiza a los 16 años con el dinero obtenido por su primer libro, un cuento infantil

Las cajas tienen fecha concreta de apertura, elegida por cada invitado. Solo hay una excepción: el compositor Luis de Pablo pidió que su caja de seguridad se abra cuando él muera (por tanto, no se sabe cuándo) y que en el mismo acto se interprete la partitura inédita que dejó guardada. Hasta el momento se han reabierto tres cajas: las de la agente literaria Carmen Balcells, el actor Manuel Alexandre y la bióloga molecular Margarita Salas.

¿Qué han dejado unos y otros? Objetos siempre vinculados a su propia trayectoria o a la de sus seres más queridos: manuscritos, primeras ediciones, cartas personales (algunas, especialmente secretas), guiones cinematográficos, cuadernos con investigaciones científicas, grabaciones, partituras, libros con anotaciones y/o dibujos, galardones… Entre otros objetos, cabe citar

Mario Muchnik dejó una caja de música y una flauta de su remota niñez allá por los años treinta del pasado siglo; y la mexicana Elena Poniatowska, una pulsera de latón que su padre llevaba mientras combatía en la Segunda Guerra Mundial. Del fallecido Nicanor Parra, la máquina de escribir que cedió en 2012 su nieto, ya que el poeta chileno, en ese momento contaba con 97 años, no pudo ir a España a recoger el premio Cervantes.

La Caja de las Letras también guarda cuatro legados in memoriam. Una del Nobel colombiano Gabriel García Márquez conserva una caja con tierra de su casa natal en Aracataca. De Miguel Hernández, una primera edición de su poemario más temprano. Y del cantautor argentino Atahualpa Yupanqui, tarjetas postales escritas a mano y enviadas durante sus viajes a su esposa.

En mayo de 2025, el músico argentino Charly García donó la letra manuscrita de su emblemática canción “Los dinosaurios” (1983). La entrega fue realizada en su domicilio (atendiendo razones de salud) al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, en el marco de la 49ª Feria del Libro de Buenos Aires. El director manifestó su admiración por el músico, arreglista, productor y letrista argentino, “uno de los grandes maestros de la música latinoamericana”.

La donación destaca por la letra de «Los dinosaurios», un himno de resistencia que alude a las desapariciones durante la dictadura argentina.

Este gesto pasa a resguarda el material histórico de García (74 años) en la antigua caja fuerte de la sede central del Cervantes en Madrid, lugar destinado a legados de grandes figuras de la cultura en español. Esta acción asegura la preservación del patrimonio musical de García, asegurando que su obra sea recordada y estudiada por generaciones futuras.

Gentileza:

Beatriz Genchi

Museóloga-Gestora Cultural-Artista Plástica.

bgenchi50 @ gmail.com

Puerto Madryn-Chubut.