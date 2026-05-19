𝗔𝗴𝘂𝗮 𝗺𝗲𝘁á𝗳𝗼𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗱𝗮, 𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮

El MMAMM (Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza) y el Museo de Arte Omar Reina invitan visitar Agua metáfora de vida, fuerza transformadora; una muestra colectiva de arte desarrollada en 2024-25 por el Museo de Arte Omar Reina (San Rafael, Mendoza), concebida no solo como una exposición, sino como un proyecto integral de gestión cultural con un fuerte anclaje territorial.

La propuesta reúne a artistas del sur de la provincia cuyas obras abordan el agua como elemento vital, símbolo cultural y recurso fundamental para la existencia. A través de diversos lenguajes y materialidades, las producciones apelan a reflexionar sobre la relación que las comunidades establecen con este bien esencial, reconociendo su dimensión natural, social y espiritual.

Aunque el agua suele definirse como indispensable para la vida, su presencia cotidiana puede llevar a naturalizar su disponibilidad y a olvidar su carácter de recurso compartido y limitado. En este sentido, la muestra propone detener la mirada y reconsiderar el valor del agua, no sólo como sustento biológico, sino también como territorio de significados, memorias y prácticas que atraviesan a las sociedades a lo largo del tiempo.

Las obras reunidas dialogan con el contexto regional, donde las particularidades geográficas y climáticas hacen del agua un elemento central en la organización de la vida social, económica y cultural. Desde perspectivas poéticas, críticas y sensibles, los artistas exploran sus múltiples dimensiones: como origen, como energía transformadora, como recurso en disputa y como símbolo de cuidado y responsabilidad colectiva. La exposición se presenta así como un espacio para pensar el presente y proyectar futuros posibles en los que el cuidado del ambiente y la gestión responsable de los recursos sean compromisos compartidos.

Artistas participantes: Eduardo Arauz, Marcela Myrna Brizuela, Mai Fornes, Carina Garbín, Gonzalo Iaconis Finocchi, Lisbeth Ledo García, Darío Martínez. Julieta Mauricio, Mónica Montenegro, Laura Navarro, Leticia Rossi, Ricardo Rosas, Carla Sola, Vicky Tretrop, Jorge Troyano.

En un contexto de transformaciones constantes, el Museo Omar Reina se posiciona como un actor activo y flexible, capaz de articular comunidad, arte y territorio mediante estrategias de gestión cultural que promovieron el acceso, la participación y la producción simbólica desde lo local.

Declarada de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza por su contribución a la sustentabilidad ambiental, la iniciativa se desarrolla junto al Departamento General de Irrigación | Área de Documentación, Patrimonio y Cultura del Agua y CAMZA Regional Sur | Observatorio Urbano.

Inaugura 21 de mayo 19 hs.

MMAMM, Plaza Independencia. Ciudad Mendoza

Sin costo. Traer materiales de librería para donar al CAE La ventana del Flores

La muestra puede ser visitada hasta el 21 de junio de miércoles a viernes de 10:00 a 19:00 sab. y dom. de 16:00 a 18:00

Museo de Arte Omar Reina

de Irigoyen 148

5600 San Rafael Mendoza

Tel:2604533831- 2604566148

Facebook: MuseoOmarReina

TT: @MuseoReina

IG: museo_arte_omar_reina

𝗘𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗰𝘂𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹: 𝗠𝗮𝗿í𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝘇, 𝗩𝗶𝘃𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗲𝗯𝗼𝗹𝗹𝗼𝘀𝗼, 𝗟𝗲𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗶, 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗮 𝗕𝗮𝗹𝗱𝗼𝘃í𝗻 𝘆 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗧𝗲𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮