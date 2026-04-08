Ya se encuentran abiertas las inscripciones para las Residencias 2026

Los interesados podrán inscribirse hasta el 24 de abril en todas las especialidades y subespecialidades a través de la plataforma Infosalud.

El Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza informó que desde hoy y hasta el 24 de abril se podrán inscribir los aspirantes para cubrir una vacante a las distintas profesiones y especialidades en sedes o instituciones con reconocimiento oficial.

El llamado a Concurso de Ingreso 2026 para el Sistema de Residencias Formativas de la provincia quedó reglamentado en la Resolución Nº 521. Los interesados pueden consultar toda la información en el sitio: web https://informacionoficial.mendoza.gob.ar/saludydeportes/departamento-de-residencias/

Las vacantes están abiertas para las especialidades y subespecialidades de 1º nivel y 2º nivel de Bioquímica, Enfermería, Farmacia, Fonoaudiología, Kinesiología, Medicina, Nutrición, Odontología, Psicología y Trabajo Social.

El cronograma general del concurso de este año es el siguiente:

Inscripción online: Del 06 al 24 de abril de 2026

Entrevista orientada en el perfil de competencias: del 1 de junio al 31 de julio

Examen escrito: 01 de julio de 2026 .

Publicación de orden de mérito definitivo:Semana del 05 de agosto de 2026 .

Adjudicación de plazas: Del 10 al 21 de agosto de 2026 .

Toma de posesión: 01 de septiembre de 2026 .

El Examen de Conocimientos será a través del formato de prueba escrita, presencial y estandarizada por profesión. Los requisitos de inscripción son: tener hasta 45 años al momento de la inscripción, presentar DNI, certificado analítico de la carrera (incluyendo aplazos) y carga de datos en la plataforma Infosalud. Los extranjeros deben acreditar residencia mínima de dos años en Mendoza y DNI con categoría «Permanente».