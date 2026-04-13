Una exitosa venta de sus productos junto a la feria franca de la Escuela Martín Güemes

Como cada sábado la Feria llegó hasta la plaza Almirante Brown del barrio Unimev con los mejores productos de las fincas locales, y -esta vez- con el “plus” de las conocidas propuestas que ofrece la escuela secundaria técnica de La Llave.

La institución educativa aprovechó para comercializar con los vecinos de la Ciudad sus quesos (pategrás y sardo), dulce de leche, conservas como mermeladas y duraznos en almíbar, salsa de tomate triturado y piezas de jamón crudo, todos elaborados bajo estrictas normas de higiene, seguridad y calidad alimentaria.

Este año, además, se sumó la cooperativa escolar COPEGUEMES, con su “famoso” dulce de leche con chocolate.

“Para nosotros es un lujo poder abrir la puerta una vez más a la escuela Güemes. Sus productos son muy buscados cada vez que vienen a la feria”, explicó el coordinador del mercado municipal, Jonathan Pugno.