Últimos días para inscribirse en la Audiencia Pública por el Plan de Ordenamiento Territorial en Malargüe

La Municipalidad de Malargüe informó que se encuentra en la etapa final de inscripción para participar en la Audiencia Pública del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial (PMOT) 2026, un instrumento estratégico que proyecta el crecimiento y la organización del territorio en las próximas décadas.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 29 de abril de 2026 a las 19:30 horas, bajo modalidad mixta. La instancia presencial tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, mientras que también se habilitarán nodos virtuales en distintas delegaciones municipales con el objetivo de garantizar una participación amplia e inclusiva en todo el departamento.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que quienes deseen participar, ya sea en calidad de oradores o asistentes, deberán completar la inscripción previa con al menos 48 horas de anticipación. El registro se realiza a través del siguiente formulario online: Click Aquí!

Asimismo, toda la documentación vinculada al plan incluyendo diagnósticos, lineamientos, programas y proyectos se encuentra disponible para su consulta pública en el sitio oficial del municipio: Click Aquí!

El PMOT se enmarca en la legislación provincial vigente que exige a los municipios de Mendoza contar con herramientas de planificación territorial. En el caso de Malargüe, el documento retoma trabajos previos y fue sometido a un proceso de revisión y actualización durante 2025, incorporando nuevas perspectivas productivas y ambientales, entre ellas el desarrollo del distrito minero, así como criterios de sostenibilidad y ordenamiento del suelo.

Uno de los aspectos destacados del proceso ha sido la participación ciudadana. A lo largo del último año se llevaron adelante talleres en distintos puntos del departamento, tanto en la zona urbana como en parajes rurales, lo que permitió recoger aportes de vecinos, instituciones y actores sociales. Además, se desarrolló una instancia de consulta pública que enriqueció el documento final con miradas diversas sobre el futuro del territorio.

En este contexto, la audiencia pública representa un momento clave dentro del proceso institucional. Durante la jornada se presentarán los principales lineamientos del plan y se abrirá un espacio para que los participantes puedan expresar opiniones, realizar observaciones y aportar propuestas que serán consideradas antes de su aprobación definitiva.

El PMOT constituye una herramienta central para ordenar el uso del suelo, promover el desarrollo equilibrado del territorio y orientar tanto la inversión pública como privada. Su implementación busca no solo acompañar el crecimiento de Malargüe, sino también preservar sus recursos naturales, fortalecer su matriz productiva y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Desde el municipio subrayaron que la participación de la comunidad es fundamental para construir una visión compartida del desarrollo local. En este sentido, insistieron en la importancia de que los vecinos se inscriban y formen parte de esta instancia, considerada clave para definir el rumbo del departamento en el mediano y largo plazo.

Tras la realización de la audiencia pública, el plan será elevado para su tratamiento legislativo, dando un paso decisivo hacia la consolidación de una política de ordenamiento territorial con proyección al año 2050.