Últimos días para anotarse al torneo de fútbol para estudiantes secundarios

La propuesta, organizada por la Coordinación de Juventud de la Municipalidad de San Rafael está destinada a estudiantes de nivel secundario de entre 16 y 18 años.

El certamen comenzará el próximo sábado 9 de mayo y se extenderá hasta el sábado 30. Los encuentros serán en horario matutino.

La inscripción, totalmente gratuita, se realiza mediante el formulario web: https://bit.ly/4vH5xyq. Para participar, los interesados deberán pertenecer a una institución de nivel medio y contar con el acompañamiento de la misma a través de un docente responsable.

El Coordinador de Juventud, Julen Rabino, indicó que “quedan los últimos días para poder anotarse. Le decimos a los chicos que aprovechen, ya que el torneo -más allá de la propuesta deportiva- es una oportunidad para disfrutar un espacio de compañerismo y encuentro”