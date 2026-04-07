Última semana para el pago anual con descuentos de tasas municipales

Estamos en la última semana para que los vecinos de San Rafael puedan realizar el pago anual de tasas municipales con importantes descuentos.

Hasta el viernes 10 de abril, quienes optan por esta modalidad, tienen importantes beneficios.

Incluso aquellos que suman un historial de buen contribuyente en los últimos años pueden conseguir descuentos de hasta un 30%.

“Son los últimos días para aprovechar la modalidad. Es la última oportunidad para acceder a los beneficios del pago anual de tasas”, indicó la Directora de Recaudación, Liliana Paponet.

Los boletos de las tasas de 2026 pueden obtenerse a través del sitio www.sanrafael.gov.ar. Allí también se puede efectuar el pago con tarjetas o billeteras virtuales.