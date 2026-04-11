Última hora del regreso de Artemis 2, en directo | La nave Orion completa la última maniobra antes de iniciar la reentrada

Tras completar su histórico sobrevuelo lunar en una misión de nueve días, Glover, el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, también especialista de misión, encaran a partir de las 19.53 hora de la costa este de EE UU (la 1.53 en la España peninsular) un descenso de apenas 13 minutos en el que la cápsula de la tripulación alcanzará velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora y temperaturas por encima de los 2.500 grados antes de su amerizaje en el Pacífico, cerca de la costa de San Diego, en California.

La maniobra pondrá a prueba el escudo térmico de la nave, un componente clave que mostró ciertos desperfectos en el vuelo no tripulado de Artemis 1 y que ha generado preocupación entre ingenieros veteranos. Si todo sale según lo previsto, los paracaídas se desplegarán a pocos kilómetros de altura sobre el océano para acabar de frenar la cápsula; y la tripulación será rescatada por un buque de la armada estadounidense, poniendo fin a una misión histórica que abre el camino al regreso humano a la Luna.