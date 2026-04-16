El dato de inflación en Mendoza del mes de abril mostró una fuerte aceleración con respecto a febrero y se ubicó en el 3,6%, acumulando un 9,4% durante el primer trimestre del año. Esto llevó preocupación a los gremios estatales, quienes semanas atrás acordaron con el Gobierno un incremento del 10% para todo el semestre, por lo que es un hecho que perderán poder adquisitivo durante la primera parte del año.

El acuerdo salarial que firmaron entre los sindicatos y el Estado fue del 10% escalonado, con un incremento del 7% en el mes de marzo y un 3% en mayo. Esto implica que al finalizar el primer trimestre, la caída real en los salarios estatales ya es de casi 2,5%.

En este contexto, desde los gremios estatales con mayor impacto en la provincia ya adelantaron que se presentarán ante la Subsecretaría de Trabajo para exigir una urgente reapertura de las paritarias.

“Vamos a hacer una presentación espontánea ante la Subsecretaría de Trabajo. Claramente vamos a pedir una reapertura de las paritarias, para que sean notificados tanto el ministro de Gobierno como el director General de Escuelas”, afirmó el titular del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE), Gustavo Correa.

En el mismo sentido opinó Roberto Macho, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien afirmó que el gremio ya se encuentra dispuesto a tomar medidas de fuerza en el caso de no obtener respuestas favorables por parte del Ejecutivo.

“Han destruido el poder adquisitivo del salario, siguen eliminando puestos de trabajo, paralizaron la economía y empujan a miles de familias a la pobreza y al hambre. Frente a este ataque contra el pueblo, desde ATE Mendoza seguimos de pie, luchando y organizándonos para defender cada puesto de trabajo, cada derecho conquistado y el salario de nuestros compañeros y compañeras”, explicó Macho.

La negativa del Gobierno

En este contexto, y a pesar de los reclamos por parte de los gremios estatales, desde el Gobierno aseguraron que por el momento no se encuentra bajo análisis un adelantamiento de la discusión paritaria.

“No estamos analizando adelantar la discusión paritaria. Lo que se acordó es hasta el mes de junio. Hay que tener en cuenta que estamos con una fuerte caída de los recursos y es un factor clave a la hora de la discusión salarial”, explicaron fuentes de Casa de Gobierno que dialogaron con El Sol.

De esta manera, el Ejecutivo continúa con la misma línea que había adelantado a comienzos de año, cuando explicaron que los aumentos salariales estarían atados a la evolución de la recaudación.

En este sentido, días atrás se había conocido que durante los primeros tres meses del año, la recaudación total alcanzó los $1.104.791 millones; esto es, luego de descontar el efecto de la inflación, una disminución real del 5,3% en comparación con el mismo período de 2025.

Fuente:https://www.elsol.com.ar/mendoza/tras-el-dato-de-inflacion-los-sindicatos-le-pediran-al-gobierno-la-reapertura-de-paritarias-que-no-analiza-negociar/