TINA llega al CONICET: un nuevo canal de atención virtual para la comunidad científica y el público en general

El Chatbot del Estado Nacional está disponible las 24 horas. Representa una mejora en las plataformas web del Consejo y busca optimizar la gestión de consultas y acceso a la información.

El CONICET, en cumplimiento de la Resolución 14/2022 y el Decreto 159/2023 que promueven la unificación de la estrategia de servicios digitales en el Sector Público Nacional, incorpora en su sitio oficial a TINA, el chatbot del Estado Nacional. Este proyecto es el resultado de un trabajo transversal y coordinado entre el CONICET con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Se prevé la incorporación gradual de nuevas temáticas en TINA mediante la integración sucesiva de las distintas áreas y equipos especializados del organismo. Esta dinámica de actualización permanente busca reflejar de manera integral la totalidad de los servicios y capacidades que el CONICET pone a disposición de la sociedad. Asimismo, es un compromiso con la transparencia y la optimización de gestión de consultas y acceso a la información.

Características y Beneficios:

● Atención Multicanal: se podrá interactuar con Tina a través de la web oficial del CONICET www.conicet.gov.ar o de argentina.gob.ar, a través del número (54-11) 3910-1010 se podrá acceder por WhatsApp.

● Disponibilidad total: atención las 24 horas, los 365 días del año.

● Privacidad garantizada: el uso de Tina es voluntario. El sistema está diseñado bajo estrictas políticas de protección de datos personales (Ley Nº 25.326), garantizando que las interacciones sean seguras y, en su fase general, anónimas.

Cómo acceder a TINA

El asistente virtual se encuentra disponible en la esquina inferior derecha del sitio web del CONICET www.conicet.gov.ar. Al hacer clic, se abrirá una ventana de conversación desde la cual se podrá empezar a interactuar. Asimismo, a través del número (54-11) 3910-1010 se podrá acceder al chatbot TINA por WhatsApp y al ingresar la palabra clave CONICET se desplegarán opciones de consulta para el usuario.

TINA es un canal clave de contacto entre la ciudadanía y el Estado, permite validar transacciones de manera segura e integrar a más de 72 organismos nacionales.