Talleres socioculturales con más de 35 propuestas

Son 35 talleres que comenzarán el próximo 6 de abril. Las propuestas incluyen tapicería, artesanías, tejido, bordado, panadería y pastelería, acrobacia aérea, guitarra, canto, folklore, danzas y tango.

Todas las actividades son abiertas y gratuitas. Para sumarse no hace falta experiencia, solo ganas de participar.

Quienes deseen participar pueden consultar toda la información a través de las redes sociales de la Municipalidad de San Rafael o a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4tdEFnM

Desde el área de cultura, Omar Lesa, destacó que “se trata de una iniciativa pensada para acercar el arte y la formación a todos los sanrafaelinos, con múltiples disciplinas y opciones para diferentes edades e intereses”.

Hay muchas personas que lo hacen como hobby o entretenimiento, mientras que otros toman las capacitaciones como una propuesta para formarse y tener una alternativa para forjar su microemprendimiento.

TALLERES ITINERANTES

Durante el año también se incorporarán talleres itinerantes que recorrerán diferentes puntos del departamento. Las propuestas incluirán carpintería, tapicería, bordado en 3D y cocina, entre otras.