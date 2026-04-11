Talleres municipales: Una decena de puntos para aprender danzas folklóricas

Una de las propuestas más concurridas es la de Danzas Folklóricas Argentinas, que se distribuye en 16 sedes, todas con una gran cantidad de bailarines.

La propuesta apunta a generar espacios gratuitos de encuentro, aprendizaje y bienestar abiertos a todas las edades.

Además de incorporar nuevos conocimientos y habilitades, también funcionan como espacios de socialización, contención y recreación.

Por ejemplo, en el Centro de Jubilados de la Avenida Mitre 161 las clases son todos los miércoles y jueves desde las 9 de la mañana, apuntando mayormente al segmento de adultos mayores.

“A través de la danza los participantes fortalecen la memoria, la coordinación y construyen vínculos y comparten experiencias”, explicó la profesora Soledad Fernández.

MÁS LOCACIONES

En Ciudad las academias funcionan además en Olascoaga 1780 (lunes desde las 16.30), Zapata 365 (lunes y miércoles desde las 19), Suipacha y Emilio Civit (martes y jueves desde las 18.30), Teatro Griego Chacho Santa Cruz (martes y jueves desde las 19), Cmte Salas y San Luis (miércoles y viernes desde las 9), Parroquia Maximiliano Kolbe (lunes y miércoles desde las 19.30) y CIC del Bº Sosneado (martes, jueves y viernes desde las 18 horas).

En los distritos en el SUM de Villa 25 de Mayo (martes, miércoles y viernes desde las 19.30), Centro de Jubilados de Real del Padre (jueves desde las 19), Club Atuel Norte (martes y sábados), Colonia Rusa (lunes a las 18.30), Colonia López (lunes 18 horas), Polideportivo de Villa Atuel (martes y viernes 18.30 horas), Colonia Iaccarini (viernes desde las 18.30) y Polideportivo de Jaime Prats (miércoles y viernes a las 18.30 horas).

Las inscripciones permanecen abiertas y no requieren requisitos previos más que acercarse a los espacios en los días y horarios establecidos.