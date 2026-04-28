Seguridad: ya están abiertas las inscripciones para la licenciatura virtual del IUSP

La propuesta, de dos años de duración, comenzará en agosto y está dirigida a técnicos y profesionales del sector que busquen completar su formación de grado.

El Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP) abrió las inscripciones para la nueva Licenciatura en Seguridad Pública con modalidad 100 % a distancia, una carrera orientada a ampliar el acceso a la formación superior y fortalecer la profesionalización del sistema de seguridad en Mendoza.

La propuesta, anunciada en el inicio del ciclo lectivo 2026, forma parte de la ampliación de la oferta académica del instituto y permitirá a egresados de tecnicaturas y profesionales del sector obtener un título de grado mediante cursado virtual.

Se trata de un ciclo de complementación curricular de dos años, con una plataforma educativa diseñada con criterios pedagógicos y acompañamiento de tutores durante todo el trayecto formativo.

El director general del IUSP, Alberto Rivero, destacó que la iniciativa apunta a consolidar la formación en el ámbito de la seguridad pública. “El instituto busca estar siempre a la vanguardia en educación. Queremos profesionales cada vez mejor preparados para los desafíos actuales”, señaló.

Además, subrayó el alcance de la modalidad virtual al remarcar que permite llegar a más profesionales en toda la provincia y el país facilitando el acceso a una formación de calidad.

Desde el instituto indicaron que la carrera está pensada para quienes, por razones laborales o geográficas, no pueden cursar de manera presencial, y mantener los estándares académicos establecidos junto a la Universidad Nacional de Cuyo.

Quiénes pueden inscribirse

Egresados de tecnicaturas universitarias en Seguridad Pública y Penitenciaria del IUSP, de todos los planes de estudio.

Egresados de tecnicaturas universitarias o terciarias en Seguridad o títulos afines de otras instituciones públicas o privadas. Personas con título terciario o universitario que trabajen en el ámbito de la seguridad pública o privada, quienes serán evaluadas por una comisión.

Los aspirantes deberán completar el proceso de inscripción a través de los canales oficiales del IUSP y presentar la documentación que acredite su formación previa.

El inicio de clases está previsto para agosto de 2026. Para consultas e inscripciones, está disponible el correo electrónico inscrip.licenciatura@iusp.uncuyo.edu.ar.