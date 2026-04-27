El Gobierno de Mendoza oficializó este lunes a través del Boletín Oficial la nueva “Guía de Intervención ante Incidentes de Seguridad”, un documento estratégico diseñado para unificar la respuesta institucional ante escenarios de alta complejidad en el ámbito público y escolar. La guía se publica luego de la serie de amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza y del resto del país.

La normativa actualiza los protocolos vigentes desde 2018 y busca dotar a la comunidad educativa de herramientas claras para enfrentar situaciones críticas como ataques con armas, hallazgo de explosivos o conflictos sociales externos que afecten el normal funcionamiento de las instituciones.

Este nuevo protocolo establece directrices estrictas para la actuación policial y civil frente a tiradores activos y situaciones de rehenes, reconociendo que la velocidad de la respuesta inicial es el factor determinante para evitar víctimas fatales. La normativa busca que tanto las fuerzas especiales como la comunidad educativa sepan reaccionar ante agresores que irrumpen con armas de fuego en las instituciones.

El documento detalla procedimientos de aislamiento y contención diseñados específicamente para incidentes donde existen personas retenidas contra su voluntad. En estos casos, la guía prioriza la negociación especializada y el establecimiento de perímetros de seguridad, pero también habilita la intervención inmediata de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) si el riesgo de vida es inminente.

El Ministerio de Seguridad instruyó la realización de simulacros de ataques armados y tomas de rehenes en coordinación con la Dirección General de Escuelas (DGE). Estos ejercicios prácticos buscan que docentes y alumnos internalicen protocolos de resguardo, como la identificación de salidas de emergencia y zonas de refugio.

La guía aborda de manera específica la prevención y gestión de incidentes por crisis suicida en curso. Ante estos eventos de alta sensibilidad, el protocolo establece pautas de comunicación rápida, contención emocional y técnicas de estabilización profesional para preservar la vida. Con esta incorporación, el Ministerio busca que la primera respuesta ante un intento de suicidio sea ordenada y coordinada, reduciendo el riesgo tanto para la persona afectada como para los presentes.

Al igual que los recientes protocolos de élite, esta guía incorpora la experiencia técnica del Comisario Javier Marcelo Ortiz Peñaloza, jefe de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), quien se capacitó en Israel bajo convenios internacionales. La formación recibida en gestión de crisis y amenazas terroristas fue fundamental para definir los lineamientos de seguridad que ahora se trasladarán a las escuelas mendocinas a través de la Dirección General de Escuelas (DGE) y Defensa Civil.

La resolución ministerial no solo establece el marco teórico, sino que ordena la ejecución de simulacros y jornadas de sensibilización obligatorias. El personal policial, en conjunto con el Ministerio de Educación, capacitará a docentes, directivos y estudiantes en la detección temprana de riesgos y en las maniobras de resguardo ante la presencia de un agresor armado. El objetivo central es que cada actor del sistema educativo sepa exactamente qué hacer desde el primer segundo de una emergencia.

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