El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró en abril una baja del 5,7%, acumulando así tres meses consecutivos en descenso. Este comportamiento refuerza las señales de debilidad en el consumo y el ánimo económico de los hogares.

En la comparación interanual, el indicador mostró una caída del 10,12%, mientras que desde el pico alcanzado en enero de 2025 acumula un retroceso del 16,33%, evidenciando una tendencia negativa sostenida en el tiempo.

El informe, elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas, se basó en encuestas telefónicas realizadas entre el 6 y el 17 de abril de 2026 en distintos centros urbanos del país. Según el reporte, la caída del índice fue generalizada en todas las regiones.

El mayor deterioro se observó en el Interior, con una baja del 10,57%, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (CABA) con un 6,69% y el Gran Buenos Aires (GBA) con un 1,53%, marcando un impacto extendido a nivel nacional.

En cuanto a los niveles de ingreso, el retroceso fue más fuerte en los sectores más vulnerables: los hogares de ingresos bajos registraron una caída del 12,60%, mientras que en los de ingresos altos la baja fue del 1,80%.

Al analizar los componentes del índice, todos presentaron resultados negativos. La mayor caída se dio en Bienes Durables e Inmuebles (-9,51%), seguida por Situación Macroeconómica (-4,30%) y Situación Personal (-3,96%).

Por último, el informe señala que tanto la percepción del presente como las expectativas futuras se deterioraron. Las Condiciones Presentes descendieron un 9,03%, mientras que las Expectativas Futuras retrocedieron un 3,30%, consolidando un escenario de cautela entre los consumidores.

Fuente:https://617.news/se-profundiza-la-crisis-del-consumo-y-la-confianza-de-los-argentinos-vuelve-a-caer-por-tercer-mes/