San Rafael, Mendoza 11 de abril de 2026
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Se asfaltó la prolongación de Av. El Libertador entre Juan XXIII y Vélez Sarsfield

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 11 abril, 2026

En la zona sur de la Ciudad de San Rafael, el Municipio concretó con una obra estratégica en materia de ordenamiento vial: la prolongación de la avenida El Libertador, que conectará la avenida Juan XXIII con la avenida Vélez Sarsfield.

Tras una intensa tarea de apertura de la traza, movimientos y preparación de suelo y armado de las bases, en las últimas horas se concretó la colocación de la carpeta asfáltica definitiva.

En total son 600 metros de extensión cruzando el canal Marginal hasta el encuentro con Vélez Sarsfield, cubriendo todo el segmento de barrio El Molino y generando una nueva vía de conectividad para el sector.

 

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