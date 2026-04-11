Se asfaltó la prolongación de Av. El Libertador entre Juan XXIII y Vélez Sarsfield

Tras una intensa tarea de apertura de la traza, movimientos y preparación de suelo y armado de las bases, en las últimas horas se concretó la colocación de la carpeta asfáltica definitiva.

En total son 600 metros de extensión cruzando el canal Marginal hasta el encuentro con Vélez Sarsfield, cubriendo todo el segmento de barrio El Molino y generando una nueva vía de conectividad para el sector.