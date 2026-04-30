San Rafael se prepara para «Risas y Metegol»: un encuentro de deporte y recreación para toda la familia

Hoy 30 de abril, el Polideportivo N° 2 de San Rafael se transformará en el escenario de una jornada inolvidable. Bajo el lema «Risas y Metegol», se llevará a cabo el segundo encuentro deportivo y recreativo organizado por los CEBJA de la Sección V de Jóvenes y Adultos, invitando a la comunidad a compartir una tarde a puro movimiento y alegría.

Una agenda llena de actividades

El evento comenzará a las 14:00 hs y se extenderá hasta las 17:00 hs. Durante estas tres horas, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de juegos y entretenimiento que incluye:

Deportes de precisión: Partidos de tejo y ping-pong.

Pasión por el fútbol: El infaltable metegol y encuentros de fútbol en las canchas del polideportivo.

Show y Movimiento: Para quienes prefieren el ritmo, habrá momentos dedicados al canto y el baile, asegurando que nadie se quede sin participar.

Un espacio para el encuentro

El objetivo central de esta iniciativa es fomentar la integración a través del juego y la actividad física. Es una oportunidad perfecta para que vecinos de todas las edades se acerquen a disfrutar de un ambiente saludable y festivo.

Detalles del Evento:

Fecha: 30 de abril.

Horario: De 14:00 a 17:00 hs.

Lugar: Polideportivo N° 2, San Rafael.

Entrada: Abierta a la participación de la comunidad educativa de los CEBJA y vecinos.

¡No te quedes afuera! Vení a disfrutar de una tarde donde el deporte y las risas son los protagonistas.