San Rafael se prepara para «Risas y Metegol»: un encuentro de deporte y recreación para toda la familia

Hoy 30 de abril, el Polideportivo N° 2 de San Rafael se transformará en el escenario de una jornada inolvidable. Bajo el lema «Risas y Metegol», se llevará a cabo el segundo encuentro deportivo y recreativo organizado por los CEBJA de la Sección V de Jóvenes y Adultos, invitando a la comunidad a compartir una tarde a puro movimiento y alegría.
Una agenda llena de actividades
El evento comenzará a las 14:00 hs y se extenderá hasta las 17:00 hs. Durante estas tres horas, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de juegos y entretenimiento que incluye:
Deportes de precisión: Partidos de tejo y ping-pong.
Pasión por el fútbol: El infaltable metegol y encuentros de fútbol en las canchas del polideportivo.
Show y Movimiento: Para quienes prefieren el ritmo, habrá momentos dedicados al canto y el baile, asegurando que nadie se quede sin participar.
Un espacio para el encuentro
El objetivo central de esta iniciativa es fomentar la integración a través del juego y la actividad física. Es una oportunidad perfecta para que vecinos de todas las edades se acerquen a disfrutar de un ambiente saludable y festivo.
Detalles del Evento:
Fecha: 30 de abril.
Horario: De 14:00 a 17:00 hs.
Lugar: Polideportivo N° 2, San Rafael.
Entrada: Abierta a la participación de la comunidad educativa de los CEBJA y vecinos.
¡No te quedes afuera! Vení a disfrutar de una tarde donde el deporte y las risas son los protagonistas.