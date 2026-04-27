San Rafael presente en la «Feria de turismo de Valparaíso!

En el marco de las diferentes propuestas de promoción turística que se realizan durante el año, San Rafael dijo presente en la Feria Internacional de Turismo de Valparaiso.

La propuesta cuenta con la participación de 8 países, más de 10 regiones chilenas y diversas comunas Valparaíso. Se trata de la cuarta edición de la FITVAL, espacio que se consolida como el principal encuentro de turismo profesional en Chile.

San Rafael dijo presente junto al Ente de Turismo de Mendoza y las reinas vendimiales Azul Antolinez y Agustina Giacomelli.

Además de conocer nuestros maravillosos destinos, los visitantes también pudieron realizar degustaciones de vinos y regionales, además de llevarse “merchandising” sanrafaelino.