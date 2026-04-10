San Rafael inicia un nuevo «Torneo de Hockey Social» más de 40 equipos en competencia

Este fin de semana vuelve a rodar la bocha por el césped sintético. Es que comienza una nueva edición del Torneo de Hockey Acción, que organiza el Municipio de San Rafael a través de la Dirección de Deportes.

El de San Rafael es uno de los certámenes de hockey social más importantes de la Argentina. En total hay 40 equipos inscriptos y cientos de jugadores en cancha. El torneo cuenta con 12 equipos en Mamis, 9 en Damas C, 9 en Damas B y 10 en Primera A.

En esta temporada participan combinados de Ciudad, distritos, Malargüe, General Alvear y San Carlos.

Con esta variopinta conformación, el departamento se consolida como un verdadero polo deportivo regional de la disciplina.

La primera fecha se jugará con 19 partidos a disputarse entre viernes, sábado y domingo en las canchas municipales del Poli 2 y Cuadro Nacional.