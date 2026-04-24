San Rafael impulsa la alimentación saludable con capacitaciones en los distritos

En esta oportunidad, las acciones se llevaron a cabo en el SUM de Colonia Elena, donde se realizó una capacitación sobre elaboración de alimentos a base de legumbres, en el marco del programa Nutrir.

La propuesta recorre instituciones, entidades y establecimientos educativos, con el objetivo de fomentar el consumo de alimentos nutritivos y accesibles.

“Estamos trabajando con la comunidad y también en las escuelas, promoviendo el uso de legumbres, un recurso muy importante por su aporte en fibra, grasas saludables, vitaminas y minerales”, explicó Florencia Rodríguez, integrante del área.

El programa Nutrir permite que quienes participen de las capacitaciones accedan luego de manera gratuita a la materia prima necesaria para elaborar distintos productos en sus hogares, fortaleciendo así la alimentación familiar y generando herramientas prácticas para la vida cotidiana.

En el último tiempo, se vienen incorporando nuevos talleres vinculados a la elaboración de alimentos saludables como mermeladas y yogur casero.

Las capacitaciones son abiertas a toda la comunidad y se articulan a través las entidades e instituciones. Las diferentes fechas se dan a conocer a través de las redes sociales del municipio.