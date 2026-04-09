San Rafael fortalece la primera infancia con un espacio de atención temprana

El dispositivo está destinado a niños y niñas de entre 45 días y 3 años que asisten a los jardines maternales.

Su objetivo principal es realizar un abordaje preventivo que permita detectar posibles alertas en el desarrollo infantil, acompañando tanto a los pequeños como a sus familias.

La propuesta se basa en un trabajo integral que articula la observación, el acompañamiento y el juego como herramienta fundamental. En este sentido, se generan espacios organizados donde se brindan pautas de desarrollo y se fortalece el rol de la familia, entendida como eje central en el crecimiento de los niños y niñas.

El espacio funciona de manera articulada con equipos educativos de jardines maternales y Centros de Primera Infancia (CEPI), desde donde se realizan las detecciones y derivaciones. Actualmente, entre 20 y 25 niños participan del programa junto a un adulto responsable, quien forma parte activa de todo el proceso.

En este marco, la coordinadora de Educación, Eugenia Ramírez, destacó que “es un servicio en el cual recibimos a pequeños que asisten a los jardines maternales, y consiste en hacer un abordaje preventivo para detectar alertas en el desarrollo y acompañarlos, trabajando con las familias como eje central y utilizando el juego como herramienta fundamental”.

El servicio es gratuito y cuenta con profesionales especializados que se desempeñan en turnos mañana y tarde, garantizando accesibilidad para todas las familias que lo necesiten.

Quienes deseen acceder pueden acercarse directamente a la Dirección de Educación Municipal o solicitar la derivación en las instituciones educativas a las que asisten los niños.