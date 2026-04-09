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San Rafael fortalece la primera infancia con un espacio de atención temprana

Publicado por: Juan Carlos Sambataro 9 abril, 2026

La Municipalidad de San Rafael lleva a cabo múltiples políticas públicas orientadas al desarrollo integral de la niñez, una de ellas es el espacio de Atención Temprana que funciona en la Dirección de Educación (Coronel Plaza 234).

El dispositivo está destinado a niños y niñas de entre 45 días y 3 años que asisten a los jardines maternales.

Su objetivo principal es realizar un abordaje preventivo que permita detectar posibles alertas en el desarrollo infantil, acompañando tanto a los pequeños como a sus familias.

La propuesta se basa en un trabajo integral que articula la observación, el acompañamiento y el juego como herramienta fundamental. En este sentido, se generan espacios organizados donde se brindan pautas de desarrollo y se fortalece el rol de la familia, entendida como eje central en el crecimiento de los niños y niñas.

El espacio funciona de manera articulada con equipos educativos de jardines maternales y Centros de Primera Infancia (CEPI), desde donde se realizan las detecciones y derivaciones. Actualmente, entre 20 y 25 niños participan del programa junto a un adulto responsable, quien forma parte activa de todo el proceso.

En este marco, la coordinadora de Educación, Eugenia Ramírez, destacó que “es un servicio en el cual recibimos a pequeños que asisten a los jardines maternales, y consiste en hacer un abordaje preventivo para detectar alertas en el desarrollo y acompañarlos, trabajando con las familias como eje central y utilizando el juego como herramienta fundamental”.

El servicio es gratuito y cuenta con profesionales especializados que se desempeñan en turnos mañana y tarde, garantizando accesibilidad para todas las familias que lo necesiten.

Quienes deseen acceder pueden acercarse directamente a la Dirección de Educación Municipal o solicitar la derivación en las instituciones educativas a las que asisten los niños.

 

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