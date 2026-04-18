San Rafael: con decibelímetro, la Policía reforzó controles y retuvo motos con escapes adulterados

El operativo se realizó en la zona del boulevard y forma parte de nuevas herramientas para abordar ruidos molestos y mejorar la convivencia en el espacio público.

En el marco de maniobras operativas desarrolladas en San Rafael, la Policía de Mendoza incorporó controles con decibelímetro para detectar vehículos que generan ruidos por encima de los niveles permitidos, una problemática que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona del boulevard, donde se controlaron 43 motocicletas. Como resultado, se retuvieron cuatro rodados, uno de ellos por presentar el escape adulterado y superar los niveles de ruido establecidos.

Además, durante el operativo se labraron nueve actas viales y una persona fue aprehendida, en el marco de las intervenciones realizadas por el personal policial.

La utilización del decibelímetro permite incorporar criterios objetivos en los controles y avanzar sobre una de las principales causas de denuncias vinculadas a ruidos molestos, especialmente en zonas urbanas.

Estos operativos forman parte de una estrategia de prevención que busca fortalecer la presencia policial, ordenar la circulación y dar respuesta a reclamos frecuentes de la ciudadanía en distintos puntos del territorio.