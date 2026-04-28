Salud lanzó su convocatoria anual para proyectos de investigación en salud pública

El plazo de presentación de los trabajos se extenderá hasta el 31 de agosto.

La Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica (DICYT) del Ministerio de Salud y Deportes informó la apertura de su convocatoria anual destinada a equipos de investigación interesados en presentar proyectos enfocados en salud pública.

El período para la elaboración y presentación de propuestas comenzó la semana pasada y se extiende hasta el 31 de agosto de 2026.

Los objetivos de este programa son incentivar la producción de conocimiento en salud pública a través de la investigación, y promover, financiar proyectos de investigación que respondan a las agendas priorizadas por cartera de Salud. Además, el programa promueve la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios.

La convocatoria contempla dos categorías de participación:

Investigación en un solo centro

Estudios multicéntricos

Los proyectos deberán alinearse con las temáticas prioritarias definidas por el Ministerio, con especial énfasis en el impacto en salud pública. Es fundamental que los estudios cuenten con la aprobación de un comité de ética y cumplan con todos los requisitos detallados en las bases del concurso.

Los montos a recibir por proyecto esta edición son: de 3 millones para estudios de Un centro y en los estudios multicéntricos de 2.500.000 por centro, máximo 3 centros.

Quedan expresamente excluidos de esta convocatoria los proyectos de investigación clínica farmacológica, así como aquellos de carácter básico o preclínico.

Desde el Ministerio se busca promover investigaciones que generen evidencia útil para la toma de decisiones en políticas sanitarias y la mejora del sistema de salud.

Las bases y formularios necesarios para participar están disponibles en el sitio oficial de la DICYT, dentro del portal del Ministerio de Salud y Deportes de Mendoza.