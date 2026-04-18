Sábado a puro deporte en el poli 1

“La idea es que puedan venir al Poli en familia y disfrutar de múltiples actividades para todas las edades”, destacó el Coordinador de Deportes del Municipio, Jorge “Chicho” Ércoli.

LOS PROGRAMAS

Biciescuelas es una propuesta que trabaja con niños desde los 2 años en adelante, enseñándoles conceptos básicos del uso de la bici como movilidad sostenible.

Recreo, es una iniciativa con juegos, encuentro y mucha diversión. Un grupo de profes especializados en recreación, tiempo libre y deporte.

Zumba, un clásico de los sábados, se vive semana a semana con una gran participación de la comunidad, combinando deporte, danza y mucha energía.

“Invitamos a todos a sumarse a todas estas actividades gratuitas que ofrece el Municipio de San Rafael para fomentar el deporte y la actividad física”, remarcó Ércoli.

MÁS DEPORTE

Por otro lado, en diferentes puntos de San Rafael habrá múltiples actividades deportivas. En el propio Polideportivo 1 inicia la Liga Municipal de Tejo, también la escuela de canotaje en la laguna de la Isla del Río Diamante, Mini Voley en el Polideportivo 2, Copa Vendimia de Voley en Villa Atuel y Huracán, entre otros.

“Todas las semanas tenemos siempre invitaciones a nuestra comunidad a que se acerque a los diferentes polideportivos y espacios municipales para disfrutar y compartir lo que es el deporte de San Rafael”, concluyó.