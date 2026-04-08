Reforma política: el Gobierno insistirá con la eliminación de las PASO

El Gobierno trabaja en los detalles finales del proyecto de reforma política que enviará en las próximas semanas al Congreso Naciona l con la intención de rediseñar el sistema democrático y avanzar hacia la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Claves de la reforma política

Sin embargo, la reforma configura uno de los puntos centrales del temario previsto para el año legislativo de 2026. Hasta entonces, incluiría la modificación del régimen de partidos políticos, lo que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Otro de los puntos que generó debate interno fue el futuro de las PASO. Si bien desde el inicio el oficialismo se inclinó por eliminarlas, en varios despachos de Balcarce 50 aseguraron que la suspensión configuraba la acción más viable en función de los apoyos legislativos relevados hasta entonces.

Pese a eso, persiste la intención de sostener la postura “de máxima” y de incluir en la redacción del proyecto la necesidad de eliminarlas, aunque por lo bajo hay quienes aseguran que se terminará de definir en función de los respaldos legislativos. “No está cerrado lo de la suspensión. Habrá que ver”, admitió un integrante de la mesa política.

Fuente:https://www.losandes.com.ar/politica/reforma-politica-el-gobierno-insistira-la-eliminacion-las-paso-n5986803