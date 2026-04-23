Reforma electoral: suben las exigencias para conservar la personería partidaria

Además de los cambios en el Código Nacional Electoral y de la Ley de Financiamiento Electoral, el proyecto de la reforma política del Gobierno incorpora modificaciones a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos , endureciendo las condiciones para conservar la personería jurídica y política de los partidos. Feinmann contra Victoria Villarruel: «Nos vemos en tribunales, Campanita»

Para empezar, la iniciativa que reforma la ley 23.298 obliga a los partidos políticos a estar reconocidos en 10 o más distritos bajo el mismo nombre a los fines de solicitar o conservar su personería jurídica o política ante el Juzgado Federal con competencia Electoral.

Hasta ahora, el requisito para obtener o preservar la personería era tener reconocimiento de cinco o más distritos , por lo que con la reforma implementada se duplicará el nivel de exigencia.

Por otra parte, se estipula que para obtener el reconocimiento como partido de orden nacional se deberá presentar “la documentación que acredite que la suma de los afiliados de todos los distritos represente al menos el CERO COMA UNO POR CIENTO (0,1 %) del total de los inscriptos en el Registro Nacional de Electores”.

En cuanto a los partidos de distrito, “el juez federal con competencia electoral verificará que la suma de los afiliados a los partidos que se fusionan alcance el mínimo establecido de CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5 %) de los electores inscriptos en el Padrón Electoral del distrito respectivo”.

En tanto, son causas de caducidad de la personalidad política de los partidos “la no realización de elecciones partidarias internas para selección de autoridades durante el término de cuatro años”, “la no presentación a dos elecciones nacionales consecutivas”; “no alcanzar en al menos una de dos elecciones nacionales sucesivas el 3% del Padrón Electoral del distrito que corresponda”, y “no estar integrado por al menos 10 partidos de distrito con personería vigente, en caso de tratarse de un partido nacional”.

Por otra parte, un cambio sustancial al Código Nacional Electoral tiene que ver con la incorporación de un casillero en blanco en la Boleta Única de Papel que permitirá votar con una única marca al mismo partido político en todas las candidaturas de las diferentes categorías de cargos electivos.

Este botón de “boleta completa” ya había sido planteado en el tratamiento de la BUP en el 2024, pero fue dejado de lado por la presión de las fuerzas provinciales y los partidos más chicos que consideraban que iban a ser perjudicados por esta modalidad.

Por último, la reforma electoral permite que cada agrupación de distrito tenga la posibilidad de adherir a una lista de una agrupación política de orden nacional, apareciendo en una misma franja de la Boleta Única de Papel.

Fuente;https://www.losandes.com.ar/politica/reforma-electoral-suben-las-exigencias-conservar-la-personeria-partidaria-n5988669