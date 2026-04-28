El Gobierno de Mendoza tuvo un encuentro este lunes con empresarios referentes en la provincia luego de la turbulencia que generó la carta emitida por un conjunto de cámaras empresarias que advirtieron su preocupación por el contexto recesivo que impacta a las pymes.

En esta oportunidad, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, junto con el de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, recibieron en Casa de Gobierno a los titulares de Bodegas de Argentina, Red Edificar y el Consejo Empresario Mendocino.

Se trata justo de tres entidades que no formaron parte del reclamo que plantearon la semana pasada mediante un documento que tuvo al gobernador Alfredo Cornejo como destinatario.

Algunos de los planteos tenían que ver con reclamos históricos como la reducción impositiva y el financiamiento, pero otros eran específicos de la gestión, como el manejo del endeudamiento y la utilización de la obra pública, acaso los más polémicos. En el texto manifestaron la “profunda preocupación” por la situación de las pymes y hablaron de una “sostenida retracción de la actividad económica”.

El Gobierno respondió este planteo con otra carta que tiene como eje el hecho de que la mayoría de los reclamos que presentaron los empresarios nucleados en las 25 cámaras que firmaron son de índole nacional y deben resolverse en ese ámbito.

Aunque advirtieron que son “conscientes de que el actual contexto macroeconómico nacional, la caída de la actividad en distintos rubros, las restricciones de financiamiento y el aumento de costos configuran un escenario complejo, particularmente para las pymes“.

“Comprendemos la magnitud de las dificultades que hoy enfrentan muchos sectores productivos“, señalaron en esa carta y luego vincularon esa situación a un proceso más amplio que se enmarca en “una etapa de transformación profunda, destinada a corregir desequilibrios estructurales”.

La foto con los empresarios “elegidos”

Ahora, el Gobierno avanzó en una reunión con otros referentes del sector productivo local, quienes justamente no quedaron involucrados en este reclamo. De hecho, Bodegas de Argentina -una de ellas- que nuclea a distintas empresas del mundo vitivinícola mantiene diferencias importantes con Coviar y algunas cámaras relacionadas de la industria vitivinícola. El presidente de Coviar, Fabián Ruggieri, fue uno de los que firmó el documento como presidente de Acovi.

También el Consejo Empresario Mendocino ha mantenido diferencias en algunos puntos con la Federación Económica de Mendoza, que sí firmó el reclamo al gobernador. Por ejemplo, por la aprobación e implementación del RIGI.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, posteó una serie de fotos con estos empresarios, con un texto en el que aseguró: “El proceso de cambio económico se sostiene con acciones concretas y medidas adecuadas. La articulación con las instituciones intermedias de la economía es permanente“.

“Muy buena reunión de trabajo con el CEM, Red Edificar y Bodegas de Argentina para seguir construyendo una agenda común que acompañe al sector productivo en un contexto nacional complejo, atravesado por una transición de modelos que es imprescindible afrontar en conjunto“, agregó.

Finalmente, aseguró: “Menos presión, más competitividad y un Estado provincial que sea un aliado para crecer. Avanzamos sobre los temas provinciales y acordamos una agenda común para aquellos temas de alcance nacional en los que podemos incidir“.

Entre los presentes, además de Mema, se encontraba el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, el diputado nacional Lisandro Nieri y empresarios como Walter Bressia (presidente de Bodegas de Argentina), Diego Pérez Colman (presidente de la Red Asincar) y Martín Clement (presidente del CEM).

Fuente;https://www.elsol.com.ar/mendoza/referentes-del-gobierno-se-mostraron-con-empresarios-tras-el-critico-documento-de-algunas-camaras/