¿Récord de consumo? Los números no ratifican la línea oficial y advierten fragilidad hacia adelante

“Estamos en récord de consumo”, aseguró el presidente Javier Milei durante su disertación en el Amcham Summit 2026. Sin embargo, los números oficiales y privados muestran un comportamiento ambiguo.

Los datos privados sobre el consumo de marzo mostraron una caída en términos anuales, mientras que, respecto de febrero, las estimaciones mostraron cierta disparidad. Los especialistas se preguntan si un potencial repunte del crédito y los bienes durables podrán volver a traccionar mejoras, y si el consumo masivo puede reaccionar de manera positiva con este nivel de salarios .

El consumo total privado mostró un avance mensual de 0,7% en marzo , según la medición de la Universidad de Palermo (UP) , aunque en términos anuales cayó 2,6% y en el primer trimestre del año acumuló una contracción del 2,2%, contra el mismo período de 2025 . En paralelo, el índice de consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , en tanto, bajó 0,5% mensual en marzo y, frente al mismo mes del año pasado, el declive fue del 1,3%.

“Estamos en récord de consumo” , aseguró el presidente Javier Milei durante su disertación en el Amcham Summit 2026 , algo que también se escuchó de boca del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y su secretario de Política Económica, José Luis Daza . Sin embargo, hilando fino se observa que los principales catalizadores son los bienes durables y el turismo , mientras que el consumo masivo continúa mostrando señales de debilidad.

El propio Ricardo Arriazu , uno de los economistas más escuchados por el Gobierno, advirtió en Black Toro que el consumo está impulsado por el turismo, la venta de autos y motos, y los viajes, rubros que experimentaron aumentos entre el 40% y el 60% en las etapas iniciales de la recuperación y que captaron una parte considerable del gasto. “Por eso la gente piensa que el récord de consumo es un chiste” , expresó.

Esos gastos, siguiendo el análisis de Arriazu, se financiaron vía créditos . En esa línea, la CAC señaló que los préstamos crecieron sostenidamente en términos reales hasta fines de 2025, cuando comenzaron a estancarse.

“En concreto, el crédito a hogares y familias mostró un vigoroso crecimiento durante casi dos años consecutivos, interrumpido en el último trimestre de 2025, período desde el cual se encuentra estable. Del mismo modo, las tarjetas de crédito y préstamos personales moderaron su crecimiento un poco antes. La leve caída de los últimos meses aporta suspenso a su resolución futura, para conocer si se trata de una detención prolongada o puede ser revertida”, subrayó la CAC sobre ese indicador.

¿Qué dicen los números finos de consumo?

En lo que respecta a los indicadores generales, la recaudación del IVA medida en términos reales mostró en marzo una leve mejora interanual (+0,3%), luego de cuatro meses consecutivos de caídas. De hecho, en el primer trimestre acumuló una baja de 2,3%.

Hacia adentro del consumo masivo, se advirtieron fuertes variaciones negativas en el consumo de carne vacuna durante febrero (-9,8% interanual), mientras que el de aviar se ubicó 4,6% por debajo del nivel del año previo.

En supermercados, en tanto, las ventas tuvieron un leve avance del 0,3% mensual en el segundo mes del año, pero acumularon un «rojo» de 2,1% en el primer bimestre, según INDEC. En autoservicios mayoristas se verificó una caída mensual y una estabilidad en términos anuales, a la vez que los shoppings sufrieron importantes retrocesos, tanto versus enero de 2026 como en relación a febrero de 2025.

Otro dato sobresaliente fue la venta de combustible al público que se mantuvo prácticamente sin cambios respecto del nivel de 2025 (-0,1%), en medio de la fuerte alza de los precios de las naftas producto de la guerra en Medio Oriente.

En paralelo, los bienes durables arrojaron heterogeneidad hacia adentro; mientras que el patentamiento de autos permaneció estable en marzo (+0,3% interanual), luego de las caídas registradas en los dos meses previos; las ventas de motos mantuvieron su dinamismo, con un crecimiento interanual de 55,4%.

En cuanto al mercado inmobiliario, tras la fuerte caída de febrero, en marzo se observó una suba de 17,8% respecto al mismo mes de 2025 y un crecimiento del 56,7% respecto del mes pasado, según informó el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. En marzo, hubo 834 escrituras formalizadas con hipoteca, por lo que la baja es del 15,9% respecto al mismo mes del año pasado. La cifra representa un 14,9% del total de las compraventas.

Respecto al turismo internacional, se registró un saldo negativo de 1.320.600 visitantes internacionales en febrero por todas las vías de acceso al país, según el último dato de INDEC. Pese a ello, hubo una caída anual del 10,6% en el turismo emisivo y una suba de 8% en el receptivo.

“El consumo masivo pausó su recuperación, mientras que el consumo de bienes durables enfrenta meses que serán fundamentales para determinar el carácter del año tras un 2024 y 2025 de notable mejoría. En este sentido, la composición del consumo de los hogares enfrenta la misma incertidumbre: puede tender a estabilizarse en este nuevo equilibrio entre consumo masivo y de durables, o puede seguir cambiando en favor de los durables si el consumo de estos bienes retoma la senda ascendente ante el estancamiento de los bienes de consumo de escasas rotación (FMCG)”, afirmaron desde la CAC.

Salarios

Los salarios registrados -que incluyen tanto al sector público como al privado- acumularon una baja real de 4,33% entre septiembre y febrero, según el cálculo de Ámbito en base a los datos oficiales, un factor determinante de la magra performance del consumo. Desde la asunción de Javier Milei como presidente la pérdida es de 8,87%: los públicos fueron los más perjudicados con una caída del 18,35%, mientras que los privados retrocedieron un 3,54%.

De cara a marzo, se espera que haya habido una nueva caída luego de que el índice de precios al consumidor (IPC) se acelerara al 3,4%. En esa línea, el ingreso disponible continuó disminuyendo, ya que «los gastos fijos treparon 5,1%», por lo que es probable que el ingreso real registrado y, especialmente, el disponible hayan retrocedido en marzo.

Tasas y morosidad

Por otra parte, el estancamiento del crédito se explicó en gran parte por la volatilidad de tasas, que se vio hasta inicios de este año. Pese a que actualmente la tasa está en niveles negativos, los préstamos no se recuperaron, poniendo un límite al consumo de durables por parte de los hogares.

“Creemos que hay que bajar la tasa porque la gente piensa en dólares. Los bancos están con miedo porque les subió la cartera irregular. La cartera irregular se les subió porque subió la tasa de interés y porque se ensanchó la economía», señaló Arriazu en su exposición en Black Toro.

Cabe destacar que la morosidad en las familias subió por decimosexto mes consecutivo en febrero, al 11,2%, alcanzando niveles no vistos desde comienzos del milenio. Ya se multiplicó por más de 4 veces desde octubre de 2024, cuando era de solo 2,5%.

En paralelo, la mora de empresas es menor pero, en algunos segmentos como pymes y sectores en particular, los números sí son preocupantes. En este contexto, el consumo enfrenta grandes desafíos con salarios reales aún en retroceso, el crédito estancado y la morosidad de las familias en alza. La incógnita pasa por si los próximos meses se lograrán recomponer los ingresos disponibles y reactivar el consumo masivo o si, por el contrario, se mantiene un esquema más fragmentado, donde el dinamismo de los bienes durables convive con un gasto cotidiano todavía debilitado.

Fuente:https://www.ambito.com/economia/record-consumo-los-numeros-no-ratifican-la-linea-oficial-y-advierten-fragilidad-adelante-n6270282