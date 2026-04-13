Quedó habilitada en su totalidad la obra de electrificación rural Cajón de Mayo – Arroyo Los Patos

La obra, financiada por el Ministerio de Energía y Ambiente y ejecutada por EDEMSA, implicó una inversión superior a los $350 millones y permitió ampliar el acceso a la energía en zonas rurales del sur provincial, fortaleciendo la producción y mejorando la calidad de vida de las familias. La obra, financiada por el Ministerio de Energía y Ambiente y ejecutada por EDEMSA, implicó una inversión superior a los $350 millones y permitió ampliar el acceso a la energía en zonas rurales del sur provincial, fortaleciendo la producción y mejorando la calidad de vida de las familias.

La obra de Electrificación Rural Monofilar Cajón de Mayo – Arroyo Los Patos quedó completamente habilitada, consolidando el acceso a energía segura y continua en zonas rurales ganaderas del sur mendocino y beneficiando a 24 familias productoras de ganadería caprina y bobina.

La iniciativa fue financiada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior, y ejecutada por la Empresa Mendocina de Energía (EDEMSA). La iniciativa fue financiada por el Ministerio de Energía y Ambiente, a través del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico del Interior, y ejecutada por la Empresa Mendocina de Energía (EDEMSA).

Su desarrollo se llevó adelante por etapas, culminando con la puesta en servicio del sector Arroyo Los Patos, lo que permitió completar integralmente la obra.

“En estos puestos viven de forma permanente familias dedicadas principalmente a la cría caprina, que gracias a esta obra mejoraron sus condiciones de vida y de trabajo”, destacó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

“Esta obra permite consolidar un sistema eléctrico confiable en una zona de difícil acceso, garantizando continuidad del servicio y acompañando el desarrollo productivo local”, destacó por su parte el director de Servicios Eléctricos del Ministerio de Energía y Ambiente, Alejandro Mas.

El proyecto abarcó dos zonas: Cajón de Mayo y Arroyo Los Patos, ambas ubicadas en la localidad de Punta del Agua, departamento de San Rafael. En Cajón de Mayo, el servicio había sido habilitado parcialmente en diciembre de 2025 en el paraje La Horqueta, alcanzando inicialmente a tres usuarios y luego ampliándose hasta cubrir la totalidad del sector.

Con la finalización del tramo Arroyo Los Patos, la obra quedó plenamente operativa y permitió completar la cobertura prevista, beneficiando a 24 familias rurales que desarrollan actividades ganaderas en condiciones de aislamiento geográfico.

El proyecto incluyó la construcción de 16 kilómetros de línea monofilar con retorno por tierra (LMRT), la instalación de 17 subestaciones transformadoras y dos subestaciones de aislación que alimentan las líneas monofilares. Además, se incorporaron dos reconectadores automáticos de última generación, equipamiento que permite controlar los niveles de tensión, despejar fallas y soportar sobrecargas temporales, asegurando un servicio de calidad en zonas rurales alejadas.

Esta obra se enmarca en la estrategia provincial de fortalecer la infraestructura energética en áreas rurales, promoviendo el arraigo, mejorando las condiciones de producción y reduciendo brechas de acceso a servicios esenciales en el territorio.