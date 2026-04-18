Qué se sabe de la nueva variante de gripe que preocupa por su impacto en adultos mayores

A(H3N2) K es el nombre de una nueva variante del virus de la gripe que se detectó en 2025. Tiene cambios en su estructura que hacen difícil que el cuerpo humano la reconozca.
Por eso, puede infectar más fácilmente incluso a personas que ya están vacunadas, aunque sí reduce el riesgo de sufrir complicaciones y muerte.
Por eso, recomiendan que no solo los adultos mayores accedan a la inmunización sino también las personas cercanas, como sus convivientes.
“En las personas mayores, el envejecimiento, las exposiciones previas al virus y el propio tipo H3N2 pueden confluir en un cuadro de mayor gravedad. Vacunarse podría no evitar la infección, pero sí disminuye sustancialmente los riesgos de evolucionar a un cuadro grave”, dijo el doctor Quarleri a Infobae.
La gripe A(H3N2) es uno de los virus más cambiantes y difíciles de controlar. Fue responsable de epidemias intensas desde hace décadas.
Cada año causa millones de infecciones y afecta especialmente a los mayores y a quienes tienen enfermedades crónicas.
La variante que desafía la temporada
La variante A(H3N2)K fue identificada en 2025 y con rápida expansión en varios continentes.
Esta variante no causa cuadros más graves que otras cepas, pero su capacidad para evadir la inmunidad favorece una mayor circulación y riesgo de transmisión, especialmente entre adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
En un reporte publicado por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, se informó que desde el inicio de la temporada se registraron 31 millones de casos de gripe en ese país. Hubo 370.000 hospitalizaciones y 23.000 fallecimientos.
En diciembre pasado, la Organización Mundial de la Salud consideró que “a pesar de las diferencias antigénicas observadas en el subclado K de A(H3N2), los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas”
La agencia sanitaria de Naciones Unidas recomienda la vacunación especialmente en grupos de riesgo como mayores de 65 años, embarazadas y personas con afecciones crónicas. Además, considera fundamental el uso temprano de antivirales ante síntomas y durante brotes en residencias.
En marzo pasado, científicos de la Universidad de Pensilvania estudiaron a 76 adultos vacunados contra la gripe 2025-2026, al analizar su sangre antes y después de la vacunación.
Evaluaron si los anticuerpos podían reconocer tanto la cepa de la vacuna como la nueva variante H3N2 subclade K.
El 71% de los participantes desarrolló anticuerpos contra la cepa de la vacuna y el 39% contra la variante K.
La respuesta fue más fuerte para la cepa incluida en la vacuna, pero un grupo significativo mostró defensas ante la variante emergente, según el trabajo publicado en la revista NEJM Evidence.
Los científicos subrayaron que la vacuna aún aporta protección parcial frente a la nueva variante.
Recomendaron investigar vacunas de mayor dosis o tecnologías nuevas, y analizar la respuesta en distintos grupos y antecedentes de vacunación, para mejorar la defensa frente a futuras variantes.
Claves para cuidarse de la gripe
Con respecto a cómo prevenir la gripe, los CDC recomendaron que no solo las personas mayores tienen que vacunarse. También sus convivientes y contactos cercanos de personas mayores deberían recibir la vacuna anual contra la gripe.
Esta estrategia reduce la circulación del virus en el hogar y protege de forma indirecta a los adultos mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.
El doctor Quarleri afirmó: “Sin dudas, vacunarse lo antes posible, antes del invierno austral, sigue siendo una de las medidas principales. Otras acciones importantes son la higiene de los elementos personales y el uso de barbijo en ambientes cerrados”.
Además, señaló que se debe minimizar la exposición a personas con síntomas compatibles con gripe, incluso convivientes, y fomentar la ventilación de los ambientes.
Es fundamental que se le preste atención a síntomas como fiebre, tos, dolor corporal o decaimiento.
Fuente:https://www.infobae.com/generacion-silver/2026/04/18/que-se-sabe-de-la-nueva-variante-de-gripe-que-preocupa-por-su-impacto-en-adultos-mayores/