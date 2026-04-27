ProMendoza invita a pymes mendocinas a participar en APAS Show 2026, en Brasil

Es una oportunidad clave para ingresar o consolidar la presencia en el mercado brasileño, generar contactos de valor y ampliar la proyección internacional de la oferta exportable mendocina.

ProMendoza convoca a pequeñas y medianas empresas de Mendoza de los sectores de alimentos frescos, alimentos procesados, vinos y bebidas a participar en APAS Show, una de las ferias internacionales más importantes del sector supermercadista de América Latina, que se desarrollará del 18 al 21 de mayo en la ciudad de San Pablo, Brasil.

En el marco de esta acción, ProMendoza pone a disposición la participación conjunta de empresas mendocinas en stands institucionales, especialmente diseñados para facilitar el contacto comercial. Los espacios contarán con mesas y sillas destinadas a la realización de reuniones de negocios con potenciales compradores y socios estratégicos del mercado brasileño e internacional.

El costo de participación es de 300 dólares por empresa. APAS Show representa una oportunidad clave para ingresar o consolidar la presencia en el mercado brasileño, generar contactos de valor y ampliar la proyección internacional de la oferta exportable mendocina, en un ámbito que concentra a los principales tomadores de decisión del sector supermercadista de la región.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el miércoles 29 de abril y los cupos son limitados.

Las empresas interesadas pueden inscribirse en este enlace o solicitar más información comunicándose con Fernando Urdaniz al correo furdaniz@promendoza.com.