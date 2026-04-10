Programa de Identidad Biológica: un nuevo reencuentro que reconstruye historias en Mendoza

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno de Mendoza acompañó un nuevo reencuentro familiar en el marco del Programa Provincial de Búsqueda Familiar, Identidad Biológica, de Origen y Socioafectivo, consolidando así el segundo encuentro de 2026.

El protagonista de esta historia es Marcelo, de 56 años, quien inició su búsqueda en 2023 al acercarse al programa con una certeza que lo acompañó durante toda su vida: conocer su origen.

Una búsqueda que marcó su vida

Marcelo sabía que era adoptado. Durante años, esa información fue el punto de partida de preguntas sin respuesta. En noviembre de 2023 decidió dar el primer paso y acercarse al programa, con lo que se inició un proceso de reconstrucción de su historia a partir de registros, documentos y vínculos.

Con el acompañamiento del equipo técnico y el trabajo articulado con el Registro Provincial de Adopción, logró acceder a su expediente judicial y avanzar en la reconstrucción de su familiograma. Así pudo conocer que tenía tres hermanos, todos dados en adopción. Uno de ellos, Washington, hoy de 59 años.

El reencuentro

El encuentro se concretó hoy, con el acompañamiento del equipo de la Dirección de Derechos Humanos, y marcó un momento profundamente significativo para ambos.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Santiago Suárez, destacó: “Para quienes trabajamos en la gestión pública es muy gratificante ver que las herramientas del Estado permiten estos reencuentros que transforman la vida de las personas”. El funcionario invitó a quienes tengan dudas sobre su identidad a acercarse al programa, destacando que cuenta con equipos profesionales para acompañar cada caso.

Un programa que acompaña y da respuestas

El Programa de Identidad Biológica, creado por la Ley 9182, es una política pública pionera que tiene como objetivo acompañar a quienes buscan reconstruir su historia de origen y garantizar el derecho a la identidad, un derecho fundamental. El programa solo contempla a personas nacidas en la provincia de Mendoza.

Daniela Ciani, integrante del equipo técnico de la Dirección de Derechos Humanos, explicó que “se trata de un programa que acompaña a personas que buscan sus orígenes biológicos. Trabajamos de manera articulada con distintos organismos y siempre con respaldo legal o científico, porque cada paso requiere certeza”.

Además, destacó el enfoque humano del proceso: “Es importante que quienes tengan dudas se acerquen sin miedo. Muchas veces aparece la culpa, pero acá no hay culpa: hay un derecho. El derecho a la identidad es el primero que permite construir todos los demás”.

Un derecho que abre caminos

Desde la Dirección remarcaron que cada reencuentro implica un proceso único, acompañado de manera integral por un equipo interdisciplinario.

Hoy, la historia de Marcelo y Washington suma un nuevo capítulo: el de volver a encontrarse, reconstruir su historia y empezar un camino compartido. Porque conocer el origen no solo responde preguntas: permite reconstruir la identidad y ejercer plenamente un derecho humano fundamental.

Dónde consultar

Si tenés dudas sobre tu identidad o buscás a algún familiar podés acercarte personalmente a la Dirección de Derechos Humanos, 5º piso, Cuerpo Central de ls Casa de Gobierno o a través de ddhh@mendoza.gov.ar, en instagram @derechoshumanos.mza, o llamar al 3852076.