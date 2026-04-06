Producción: con +365 Tierra de Productos Saludables se promocionan frutas y hortalizas mendocinas de estación

Bajo el lema La conserva permite disponer del producto durante todo el año, se difunden productos locales que se encuentran en su mejor momento nutricional para ser consumidos o conservados.

El Ministerio de Producción, a través del programa +365 Tierra de Productos Saludables, inicia una campaña para promocionar productos estacionales característicos de la provincia. Esta iniciativa apoya principalmente a productores locales, actores claves en la cadena productiva provincial, difundiendo frutas y hortalizas de estación, como también la elaboración y consumo de conservas, lo que ayuda a las economías familiares.

En este marco, durante abril se van a promocionan duraznos, tomates, membrillos y alcayotas, y en mayo será el turno de higos, ciruelas, manzanas y peras, todos productos bien mendocinos que se encuentran en su mejor momento nutricional, ideal no solo para consumirlos en esta época sino también para conservarlos y tener productos saludables durante todo el año.

Desde hace más de 10 años, el programa +365 apunta a fortalecer el desarrollo integral de los productores locales a través de la promoción de frutas y hortalizas frescas, frutos secos y desecados, aromáticas, miel, aceite de oliva y enlatados además de propiciar el trabajo conjunto con toda la cadena productiva integrada por productores, comerciantes, instituciones educativas y centros de salud, entre otros actores.

Productos saludables y bien mendocinos

Este cuarto mes del año, se inicia la promoción de tomates, duraznos, membrillos y alcayotas a través de la difusión de sus principales características, propiedades nutricionales, variedades cultivadas y recetas para elaborar simples preparaciones y poder conservarlos durante todo el año.

Algunos datos curiosos que se pueden mencionar son

– El tomate representa el 20% de la superficie hortícola de verano en la provincia, destacándose a Tunuyán, San Martín y Lavalle como departamentos productores.

– El durazno es ideal para ser conservado, siendo su mermelada y la conserva en almibar unas de las recetas estrellas y más difundidas en nuestra cultura provincial.

– El membrillo se cultiva mayormente en el sur provincial y la mayor parte de la producción se destina a la elaboración de pulpas, dulces en pan, jaleas y almíbares.

– La alcayota es una fruta que solamente se consume cocida y por su alta concentración de azúcares es ideal para elaborar dulces.

“Con este programa +365 se apunta a reflejar lo que somos y lo que proyectamos, concretamente, una provincia que produce con calidad, identidad y una mirada hacia un futuro más saludable y sostenible”, comentaron desde la cartera de Producción.