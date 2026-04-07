Orgullo malargüino: Los hermanos García fueron reconocidos luego de brillar en Buenos Aires

El deporte malargüino vive un presente histórico gracias a los logros de los hermanos Lucía y Marco García, quienes se consagraron con importantes victorias en Buenos Aires, dejando en lo más alto el nombre del departamento sureño de Mendoza.

En el mítico estadio de la Federación Argentina de Box, ambos pugilistas demostraron su talento, disciplina y compromiso arriba del ring. Marco García se impuso ante Gabriel Bloise, mientras que Lucía García hizo lo propio frente a Victoria Moreyra, consolidando así su crecimiento en el ámbito del boxeo profesional.

Tras este destacado desempeño, la Municipalidad de Malargüe recibió a los deportistas y destacó su esfuerzo como ejemplo para toda la comunidad. “Su dedicación y constancia representan un orgullo para nuestro departamento, especialmente para los jóvenes que encuentran en el deporte un camino de superación”, expresaron desde el municipio.

La celebración no se hizo esperar. Vecinos y vecinas protagonizaron una multitudinaria caravana en el centro de la ciudad para homenajear a los campeones. El punto de encuentro fue en el tradicional Reloj a las 17:00, desde donde familias, amigos y aficionados se sumaron a pie, en bicicletas, motos y autos, acompañados de banderas argentinas, bocinas y un clima de fiesta.

El recibimiento fue una clara muestra del cariño y reconocimiento hacia los hermanos García, quienes, con sus triunfos, no solo consolidan su carrera deportiva, sino que también fortalecen la identidad local y el desarrollo del boxeo en Malargüe.

Con este impulso, la comunidad reafirma su compromiso de seguir acompañando a sus deportistas, celebrando cada logro como propio y apostando al crecimiento del deporte como herramienta de inclusión y progreso.