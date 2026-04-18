Nuevos lineamientos para la gestión de permisos de uso de la Vía Pública en Malargüe

El Juzgado Vial Municipal de Malargüe, en conjunto con autoridades de la Policía de la Provincia de Mendoza, ha establecido nuevos procedimientos para la solicitud de permisos de uso de la vía pública.

Esta medida, que se enmarca en lo dispuesto por la Ley Provincial 9024, busca agilizar y ordenar el proceso de habilitación de espacios públicos para eventos.

A partir de ahora, todas las solicitudes vinculadas a actividades como eventos deportivos, culturales, educativos y sociales deberán ser canalizadas a través de las direcciones municipales correspondientes según el tipo de actividad.

Eventos deportivos : Dirección de Deportes

: Dirección de Deportes Eventos culturales : Dirección de Cultura

: Dirección de Cultura Eventos educativos : Dirección de Educación

: Dirección de Educación Eventos sociales u otros: Dirección correspondiente según el tema

Una vez gestionado el permiso en la dirección adecuada, la solicitud deberá ser elevada al Juzgado Vial Municipal para su aprobación final.

Ordenar y agilizar los procedimientos para la gestión de permisos.

Garantizar la correcta intervención de las áreas técnicas del Municipio, optimizando los operativos en la vía pública.

Brindar acompañamiento con personal idóneo para asegurar el éxito y la seguridad de los eventos.

El Juzgado Vial recuerda que todas las solicitudes deben ser presentadas con una antelación mínima de 5 días hábiles antes de la realización del evento. La organización, logística y disposición del evento será responsabilidad del solicitante, quien debe cumplir con todas las condiciones establecidas por el Municipio.

Si bien la intervención de personal policial será excepcional, debido a la priorización de recursos para tareas de seguridad, se continuará con el apoyo mediante el servicio de preventores municipales, en la medida de las posibilidades operativas.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con el Juzgado Vial a través de los siguientes canales: