Nuevo boleto de pago de Irrigación: conocé para qué se utiliza lo que pagás por el agua y quién lo administra.

El Departamento General de Irrigación puso a disposición de sus usuarios un nuevo boleto de pago del canon en el que se puede apreciar qué porcentaje del total va para el organismo del agua y cuánto para la Inspección de Cauce, a la que pertenece el usuario, según su empadronamiento. Información que además aporta transparencia y conocimiento de los diferentes actores y sus funciones en la administración del agua.

En promedio, el 60% de lo pagado va a las Inspecciones de Cauce y éstas no dependen de Irrigación. Cabe destacar que el organismo del agua es quien distribuye como “mayorista” el agua para todos sus usos, mientras que las Inspecciones de Cauce, lo hacen a nivel “minorista”. Irrigación es responsable de la gestión de los ríos, el manejo de los embalses, la operación de los diques de derivación y los canales primarios. A través de sus Subdelegaciones controla la operación del sistema y distribuye el agua a las Inspecciones de Cauce.

Los Inspectores de Cauce se encargan, en tanto, de que el agua llegue desde los canales secundarios hasta los usuarios, en función de las hectáreas que se encuentran al día en el pago del canon de riego. Estas autoridades del canal son elegidas por los mismos usuarios de cada Inspección y no son empleados de Irrigación.

En el nuevo boleto de pago, que se recibe en forma digital desde 2024, como parte de la política de despapelización implementada por Irrigación, se aprecia quiénes son los destinatarios de la recaudación de los tributos hídricos en dos partes: Irrigación e Inspecciones/Asociaciones de Inspecciones. En el boleto aparecen algunos ítems comunes en todos los boletos y otros que figuran dependiendo la cuenca en la que esté empadronado el titular de la propiedad.

“Es importante recalcar, en este sentido, para que el usuario dimensione la importancia de su participación en las asambleas que se realizan todos los años en las Inspecciones de Cauce, donde se decide qué cosas va a hacer su Inspección y cuál es la tarifa que van a pagar para sostener esos gastos. Ya que de esa forma están definiendo en promedio un 60% de lo que pagan por el agua”, sostuvo a modo de reflexión el Cdor. Gustavo Cabrera.

La segmentación en detalle

Los ítems que aparecen en todos los boletos del servicio de agua superficial y que van para Irrigación son: sostenimiento (mantenimiento y funcionamiento óptimo de Sede Central y Subdelegaciones de agua), sostenimiento de Red Telemétrica Mido (Modelo de Indicadores de Distribución Operativa, un sistema con tecnología nacional que gestiona el recurso hídrico y hace eficiente su administración y uso), Dique (mantenimiento de los diques en la cuenca respectiva), TEM (trabajos de equipos y máquinas, todo lo necesario para poner en funcionamiento las máquinas de Irrigación y su respectivo mantenimiento) y el Fondo Permanente (monto destinado a la realización de obras en todas las cuencas). Los importes de estos tributos son aprobados por el Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, mediante la sanción del Presupuesto Anual de Gastos y Cálculo de Recursos. Además, los usuarios abonan el ítem Reembolso de Obras, el cual es variable en todas las cuencas y en todas las Inspecciones de Cauce, dependiendo de la cantidad y costo de las obras que se hayan ejecutado.

Mientras que, el porcentaje destinado directamente a los ingresos de las Inspecciones y Asociaciones de Inspecciones, y que son aprobados en las respectivas asambleas de usuarios que estos realizan son: Canal, Rama, Hijuela o Ramo (es decir Inspección de Cauce que administra el cauce a través del cual llega el agua a la propiedad) y Aporte Asociación (este último no necesariamente está en todos los boletos, ya que existen cuencas en las que no hay Asociaciones de Inspecciones de Cauce).

Cabe destacar que Irrigación recauda estos montos en forma centralizada pero los distribuye en forma inmediata y periódica a estas organizaciones de usuarios para su funcionamiento y mantenimiento.

En el siguiente gráfico se pueden apreciar los porcentajes según las cuencas:

En la Zona de Riego del río Malargüe existe una sola Inspección de Cauce y el total que corresponde al DGI se ve incrementado porcentualmente por la devolución de una serie de obras ejecutadas en la cuenca de gran importe.

¿Y si soy usuario de Agua Subterránea?

El boleto de Aguas Subterráneas tiene una sola tarifa que abona el usuario que posea ese derecho y es la de Canon de Pozo. Irrigación es quien se encarga de recaudarlo ya que no hay distribución a las Inspecciones de Cauce porque ellos no manejan el agua subterránea. Y lo mismo ocurre con el canon de RUE (Control de contaminación).