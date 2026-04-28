El Gobierno nacional estableció un nuevo marco normativo para la aprobación de obras de expansión en los sistemas de distribución de gas natural.

La medida busca simplificar los procesos y ajustar las evaluaciones técnicas a la realidad económica de la prestación del servicio.

Según la Resolución 435/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), publicada este lunes en el Boletín Oficial que procesó Agencia Noticias Argentinas se aprobó la nueva «Reglamentación de las autorizaciones del Artículo 16 de la Ley N.º 24.076 – T.O. 2025».

Esta norma reemplaza a la anterior Resolución I-910/09, que queda sin efecto a partir de la fecha. Asimismo, la nueva reglamentación introduce tres cambios técnicos centrales en la evaluación de los proyectos.

En primer lugar, la normativa «reduce el horizonte de valuación de 35 a 10 años, plazo que captura el ciclo real de maduración de la demanda». Además, el organismo modificó el cálculo de los costos para las empresas.

El nuevo esquema «reemplaza los costos medios derivados de los márgenes tarifarios de la RQT por costos marginales reales surgidos de declaraciones juradas».

Estos valores se actualizarán mediante una fórmula compuesta en un 50% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otro 50% por el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM).

Como tercer punto clave, las empresas distribuidoras y subdistribuidoras deberán utilizar una herramienta digital unificada. El sistema «sustituye el modelo de flujo de fondos libre que cada Prestadora elaboraba sin estándares por un Aplicativo web del ENARGAS de uso obligatorio desde la factibilidad». Con esto, el ente regulador busca otorgar homogeneidad y transparencia a los trámites en todo el país.__IP__

La resolución es el resultado de un proceso de consulta pública iniciado en octubre de 2025, donde presentaron observaciones empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, y diversas entidades provinciales y del sector.

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