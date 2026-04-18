Nueva edición de “Sendas Culturales” con música, arte y gastronomía

La ciudad de Malargüe se prepara para vivir una jornada llena de arte y entretenimiento con una nueva edición de “Sendas Culturales”, que tendrá lugar el sábado 18 sobre la Av. San Martín.

El evento, organizado por la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, se desarrollará desde las 17:00 hasta las 22:00 horas y contará con tres escenarios en simultáneo, ofreciendo una variada grilla de propuestas para todos los gustos.

Durante la jornada, vecinos y visitantes podrán disfrutar de música en vivo, espectáculos artísticos, food trucks, feria de artesanos y espacios dedicados a microemprendimientos locales. Además, habrá actividades pensadas especialmente para el público infantil, consolidando la iniciativa como una opción ideal para compartir en familia.

“Sendas Culturales” se ha convertido en un clásico dentro de la agenda cultural de Malargüe, promoviendo el encuentro comunitario y el desarrollo de artistas y emprendedores locales en un entorno abierto y accesible para todos.