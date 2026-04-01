Mujeres que construyen comunidad: reconocimiento al compromiso y liderazgo en San Rafael

En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Rafael se llevó adelante un emotivo acto de reconocimiento a mujeres del departamento que integran y fortalecen diversas entidades e instituciones locales, destacando su compromiso, liderazgo y aporte constante a la vida institucional.

La distinción abarcó a representantes del deporte, entidades financieras, sector empresario, salud, locución y periodismo, ámbitos políticos, colegios profesionales y jóvenes profesionales de las ciencias económicas. Mujeres que, desde distintos espacios, desempeñan un rol clave en la construcción de una comunidad más activa, participativa y solidaria.

El encuentro puso en valor no solo las trayectorias individuales, sino también el impacto colectivo de su trabajo cotidiano. Cada una, desde su ámbito de acción, contribuye al desarrollo social, económico y cultural del departamento, consolidando instituciones y promoviendo nuevas oportunidades para las generaciones futuras.

La presencia de la Vicegobernadora de la Provincia jerarquizó el evento y acompañó este reconocimiento que tuvo como eje central destacar el protagonismo femenino en los espacios de decisión, gestión y representación.

Más allá de las distinciones, la jornada dejó un mensaje claro: el rol de la mujer en la vida institucional de San Rafael es fundamental. Su mirada, capacidad de gestión, compromiso y vocación de servicio fortalecen las organizaciones y enriquecen la vida democrática del departamento.

Un merecido homenaje que reafirma que el liderazgo femenino no solo ocupa espacios, sino que los transforma.