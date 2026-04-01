Minería a puertas abiertas: la Dirección de Minería convoca a escuelas y universidades a realizar visitas educativas

Estudiantes de secundaria y universidades podrán aprender sobre el funcionamiento del sector, sus controles y su rol en la transición energética. Las visitas serán todos los miércoles. Cómo inscribirse.

La Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Ambiente puso en marcha “Minería a puertas abiertas”, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario y universitario de toda la provincia que busca fortalecer el vínculo entre la educación y el sector productivo a través de experiencias prácticas y formativas.

Escuelas y facultades podrán inscribirse para participar en recorridos guiados que se realizarán todos los miércoles, de 10 a 12, en la sede de la Dirección de Minería, ubicada en Boulogne Sur Mer 3040 de Ciudad.

Para reservar el turno deberán escribir a direcciondemineria@mendoza.gov.ar.

Durante estas jornadas, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer de primera mano cómo funciona la actividad minera en Mendoza, cuáles son sus procesos, sus controles y su importancia estratégica en el desarrollo provincial y en la transición hacia energías limpias.

“El objetivo es que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando”, aseguró el director de Minería, Jerónimo Shantal.

Cómo son los recorridos

La Dirección cuenta con una planta piloto a pequeña escala, en donde los chicos podrán conocer de cerca procesos como la flotación, la lixiviación y la separación gravimétrica de minerales, lo que permite una comprensión práctica del tratamiento de los recursos.

Además, los recorridos incluyen instancias de aprendizaje sobre el camino que atraviesa un mineral hasta su etapa final, el funcionamiento de los equipos utilizados en una planta minera y las tareas que se desarrollan en laboratorio. Como parte central de la experiencia, se aborda también el rol de los minerales en las energías limpias y su aporte a la transición energética, incorporando una mirada actual sobre los desafíos y oportunidades del sector.

Las actividades están diseñadas en articulación con las instituciones educativas, que organizan y acompañan la participación de sus estudiantes. A lo largo de todo el proceso, los grupos contarán con la guía de un tutor, quien brindará orientación y asistencia en el marco de un plan pedagógico cuidadosamente estructurado.